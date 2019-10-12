Ekvador'daki hükümet karşıtı protesto ve olaylar

"Şiddeti durdurmak için bir dakika bile tereddüt edilmez. Ülke ve kırsal kesimin sorunları için çözüm bulmak zorundayız. Yerlilerin liderlerine direkt benimle diyalog kurmaları için çağrıda bulunuyorum. Gelin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname ile ilgili oturup konuşalım, kaynakların nerelere harcanması gerektiğini ve bunlara en çok kimin ihtiyacı olduğunu ele alalım. Farklılıkların çözümü için çaba harcayalım. Ülkenin sükunetini geri kazanması lazım. Halkımız diyaloğa gönüllü olduğumuzu bilsin."

Akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırıldığı kararnameyi de müzakereye açan Moreno, şunları söyledi:

Moreno, ülkenin birçok bölgesinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan yerlilerin büyük çoğunluğunu oluşturduğu hükümet karşıtı protestocuların ülkenin yasama organı Ulusal Meclise girme girişiminin ardından bir kez daha temas denemesi yaptı.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de başlayan ve şu ana kadar en az 5 kişinin hayatını kaybettiği protesto gösterileri ve şiddet olayları sürüyor.

BOGOTA (AA) - Günlerdir hükümet karşıtı gösterilere sahne olan Ekvador'da Devlet Başkanı Lenin Moreno protestolarda başı çeken yerlilerin liderlerine aracısız diyalog çağrısı yaptı.

Protestoların en etkili aktörü Ekvador Yerli Halkları Konfederasyonu (CONAIE) ise hükümete gönderdiği mektupta diyaloğun başlayabilmesi polis şiddetinin bitmesi ve söz konusu kararnamenin geri çekilmesini şart koştu.

- Meclis çevresinde çatışmalar devam ediyor

Dün Ulusal Meclis'e girmeye çalışan yerliler polisin müdahalesi ile dağıtılmıştı.

Ülke basınındaki haberlere göre meclisin bulunduğu bölgedeki birçok sokakta güvenlik güçleri ve yerliler arasındaki taşlı sopalı çatışmalar sürüyor.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda ise bölgede yakılan bir polis aracının görüntüsüne yer verildi.

- Ekvador'da yaşananlar

Ekvador’da en az 20'si gazeteci 400'den fazla kişinin yaralandığı protesto ve şiddet olayları 3 Ekim’den bu yana devam ediyor.

Birçok kamu kurumu, özel mülk ve iş yerinin zarar gördüğü ve yağmalandığı protesto ve şiddet olaylarında şimdiye kadar en az 5 kişi hayatını kaybetmişti.

Ekvador'da hükümet, şubatta 4,2 milyar doları Uluslararası Para Fonundan (IMF) olmak üzere 10 milyar dolarlık borç anlaşması yapmış ve IMF'nin kamu harcamalarının kısılması dahil birçok şartını kabul etmişti.