Ekvador'daki olayların bilançosu açıklandı

BOGOTA (AA) - Ekvador'da 11 gün süren hükümet karşıtı protesto ve şiddet olaylarında 57'si yabancı ülke vatandaşı bin 330 kişinin gözaltına alındığı, 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

İçişleri Bakanı Maria Paula Romo, hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması karşısında tüm ülkede protesto ve şiddet olaylarına dönüşen gösterilerin sona ermesinin ardından başkent Quito'da basın toplantısı düzenledi.

Protestolarda başı çeken yerlilerin, Devlet Başkanı Lenin Moreno'dan istifa etmesini istediği bakanlardan Romo, yaşanan olaylarda 435'i güvenlik birimlerinden bin 942 kişinin yaralandığını kaydetti.

Romo, 6 kişinin hayatını kaybettiği protesto ve şiddet olayları nedeniyle 57'si yabancı ülke vatandaşı bin 330 kişinin gözaltına alındığını ve bu kişilerin büyük bölümünün serbest bırakıldığını söyledi.

Göstericilerin 7'si motosiklet olmak üzere 108 devriye aracını yaktığı bilgisini paylaşan Romo, 27 karakol ve bir gözlem noktasının da kullanılamaz hale getirildiğini belirtti.

Hükümetin merkezini Guayaquil şehrinde tutmaya devam eden Moreno ise Quito'ya dönerek hükümet sarayı Carondelet'te destekçileri ile buluştu. Moreno ayrıca askeri komuta kademesinde bazı değişikliklere gitti.