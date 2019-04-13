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Ekvador'dan Assange ile bağlantılı bilgisayar programcısına gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 17:02 | Son Güncelleme

Wikileaks kurucusu Julian Assange ile bağlantılı olduğu iddia edilen İsveçli bilgisayar programcısının, Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya şantaj yapmak üzere kumpas kurulmasında rolü olduğundan şüpheleniliyor

CARACAS (AA) - Ekvador, siyasi sığınma statüsünün kaldırılmasının ardından Londra'da göz altına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, İsveçli bir bilgisayar programcısını gözaltına aldı.

Ekvador makamları, 36 yaşındaki İsveç vatandaşı Ola Bin'in başkent Quito'dan Japonya'ya uçmak üzere ayrılırken havaalanında gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Paula Romo, Bin'in, Assange'ın siyasi sığınmacı statüsünün kaldırılmasını önlemek için Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya şantaj yapmak üzere Ekvador'da yaşayan iki Rus bilgisayar korsanıyla iş birliği yapmakla suçlandığını belirtti.

Romo, Bin'inin, Assange ile Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde 12 kez görüştüğünü, bu yılın başında Venzuela'ya giderek Moreno'nun eski danışmanı ve yeni düşmanı eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ile bir araya geldiğini ifade etti.

Bin'in, gözaltına alındığında yanında 30 adet elektronik depolama cihazı taşıdığı kaydedildi.

- "Ekvador korsanlık ve casusluk merkezi olamaz"

Bin'in suçlu olup olmadığına adaletin karar vereceğini vurgulayan Romo, "Fakat Ekvador'un korsanlık ve casusluk merkezi olmasına müsaade edemeyiz. O devir artık kapanmıştır." dedi.

Assange'ın siyasi sığınmacı statüsünü kaldırmak isteyen Devlet Başkanı Moreno'yu Wikileaks aktivistleri aracılığıyla takip ettirdiği, hakkında yolsuzlukları ve özel hayatını afişe eden belge ve fotoğrafları yayımlamakla tehdit ettiği iddia edilmişti.

Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno, 3 Nisan'da yaptığı açıklamada, Wikileaks'i, aile fotoğraflarını sosyal medyaya sızdırmakla suçladı.

Wikileaks kurucusu Julian Assange, 2012'den beri kaldığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde 11 Nisan'da gözaltına alınmış, ardından da "kefaletle serbest bırakılma şartlarını ihlal etme ve ABD'nin iade talebi" çerçevesinde tutuklanmıştı.

Assange'nin kurduğu Wikileaks, 2010 yılında, ABD'nin Irak ve Afganistan'da işlediği suçları da delillendiren çok sayıda gizli belgeyi yayımlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ekvador Julian Assange Ola Bin Wikileaks

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