Ekvador'dan Assange ile bağlantılı bilgisayar programcısına gözaltı

CARACAS (AA) - Ekvador, siyasi sığınma statüsünün kaldırılmasının ardından Londra'da göz altına alınan Wikileaks kurucusu Julian Assange ile bağlantılı olduğu iddiasıyla, İsveçli bir bilgisayar programcısını gözaltına aldı.

Ekvador makamları, 36 yaşındaki İsveç vatandaşı Ola Bin'in başkent Quito'dan Japonya'ya uçmak üzere ayrılırken havaalanında gözaltına alındığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Paula Romo, Bin'in, Assange'ın siyasi sığınmacı statüsünün kaldırılmasını önlemek için Devlet Başkanı Lenin Moreno'ya şantaj yapmak üzere Ekvador'da yaşayan iki Rus bilgisayar korsanıyla iş birliği yapmakla suçlandığını belirtti.

Romo, Bin'inin, Assange ile Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde 12 kez görüştüğünü, bu yılın başında Venzuela'ya giderek Moreno'nun eski danışmanı ve yeni düşmanı eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa ile bir araya geldiğini ifade etti.

Bin'in, gözaltına alındığında yanında 30 adet elektronik depolama cihazı taşıdığı kaydedildi.

- "Ekvador korsanlık ve casusluk merkezi olamaz"