Ekvador'dan Assange'a bir dizi talimat

Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için kendi tuvaletini temizlemesi ve kedisine daha iyi bakması gibi bir dizi kural konuldu.

BBC'nin haberine göre, Ekvador, İspanyolca yazılı bir bildiri göndererek Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin "yiyeceği ve hijyeni" gibi bakımıyla ilgilenmesini istedi.

Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtildi.

Öte yandan, Ekvador hükümeti, Assange'ın mart ayında kesilen internet bağlantısının kısmen geri sağlandığı bilgisini paylaştı.

Ekvador’un Assange’ın kedisine olan muamelesi konusundaki endişesinin ardında ne olduğu bilinmiyor.

Guardian gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Assange'a gönderilen bildiride, internet üzerinden siyasi konularda yorum yapmaması talimatı verildiği kaydedildi.

Assange'a çocukları tarafından hediye edilen kedi zaman zaman büyükelçiliğin önünde toplanan gazetecileri izlerken görüntüleniyordu.