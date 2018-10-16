Ekvador'dan Assange'a bir dizi talimat

Ekvador'un Londra Büyükelçiliğinde yaşayan Wikileaks'in kurucusu Julian Assange için kendi tuvaletini temizlemesi ve kedisine daha iyi bakması gibi bir dizi kural konuldu.
BBC'nin haberine göre, Ekvador, İspanyolca yazılı bir bildiri göndererek Assange'dan, büyükelçilikte birlikte kaldığı kedisinin "yiyeceği ve hijyeni" gibi bakımıyla ilgilenmesini istedi.
Kendi tuvalet ve banyosunu temizlemesi gibi kuralların yer aldığı bildiride Assange'a, ayrıca iyi bakmaması halinde kedisine el konulabileceği belirtildi.
Öte yandan, Ekvador hükümeti, Assange'ın mart ayında kesilen internet bağlantısının kısmen geri sağlandığı bilgisini paylaştı.
Ekvador’un Assange’ın kedisine olan muamelesi konusundaki endişesinin ardında ne olduğu bilinmiyor.
Guardian gazetesinin internet sayfasında yer alan haberde de Assange'a gönderilen bildiride, internet üzerinden siyasi konularda yorum yapmaması talimatı verildiği kaydedildi.
Assange'a çocukları tarafından hediye edilen kedi zaman zaman büyükelçiliğin önünde toplanan gazetecileri izlerken görüntüleniyordu.
Kedi adına açılmış "Elçilik kedisi" isimli bir de Twitter hesabı bulunuyor.
ABD Dışişleri Bakanlığının çok sayıda yazışmasını internet sitesi aracılığıyla kamuoyuna duyuran ve tartışmalara neden olan Assange, 6 yıldır Londra'nın Knightsbridge semtindeki Ekvador Büyükelçiliğinin bir odasında yaşıyor.
İngiliz mahkemesi, Assange'ın 2010'da 2 kadına tecavüzle suçlandığı İsveç'e iadesine karar vermişti.
Assange, hakkındaki iade kararının ardından Haziran 2012'de İsveç'e iadesi halinde ABD'ye gönderilme riski bulunduğu için Ekvador'un Londra Büyükelçiliğine sığınmıştı.
İsveç mahkemesi geçen yıl Assange hakkındaki davaları düşürmüştü. Ekvador, Assange'ın siyasi iltica başvurusunu kabul etmiş ve vatandaşlık vermişti.
Ekvador hükümeti tarafından mart ayında yapılan açıklamada, sosyal medyadan gönderdiği mesajlarla ülkenin uluslararası ilişkilerini tehlikeye attığı için Assange'ın internet erişiminin kesildiği bildirilmişti.
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