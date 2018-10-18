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Ekvador’dan Venezuelalı büyükelçi için sınır dışı kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 22:32 | Son Güncelleme

Ekvador, Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez'in Devlet Başkanı Moreno'yu hedef alan sözleri nedeniyle bu ülkenin Quito'daki Büyükelçisi Arria'yı sınır dışı etme kararı aldı

BOGOTA (AA) - Ekvador, Venezuela’nın Quito Büyükelçisi Carol Delgado Arria’nın sınır dışı edilmesi kararını aldı.

Ekvador Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yayımlanan yazılı açıklamada, Venezuela’nın Quito Büyükelçisi Arria’nın sınır dışı edilmesi kararının, ülkesinin İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez’in Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno’ya karşı kullandığı sözler nedeniyle alındığı belirtildi.

Ekvador’un resmi mercilerine yönelik hiçbir saygısızlığı tolere etmeyeceği vurgulanan açıklamada, bu ülkenin “demokratik ve insani değerlere bağlılığına” ve ülkeye giriş yapan Venezuelalılara yardıma devam edileceği aktarıldı.

Büyükelçinin ne zaman ülkeyi terk edeceği açıklamada belirtilmezken, Russia Today İspanyolca kanalında Arria'ya 72 saat süre verildiği ve "istenmeyen adam" ilan edildiği yönünde haber yer aldı.

Ayrıca, Ekvador’un Venezuela’daki konsolosluk işlemlerinin, ticaret ateşesi üzerinden sürdürüleceği bilgisi paylaşıldı.
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- Rodriguez’in Moreno’yu hedef alan açıklamaları

Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Rodriguez, dün başkent Caracas’ta devlet başkanlığı sarayı Miraflores’te düzenlenen basın toplantısında, Ekvador Devlet Başkanı Moreno’nun eylül ayında Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı eleştirmişti.

Moreno’nun, her gün, aralarında bazı hastalıklar taşıyan 6 bin Venezuelalının Ekvador’a giriş yaptığına yönelik sözlerini hatırlatan Rodriguez, bunun mümkün olmadığını belirtmiş ve Moreno’yu “yalancılıkla” suçlamıştı.

Rodriguez ayrıca, Arjantin, Ekvador, Kolombiya, Peru gibi ülkelerde bulunan Venezuelalıların, bu ülkelerde kendilerine karşı işlenen nefret suçlarından, yabancı düşmanlığından ve ırkçılıktan bıktıklarını ve ülkelerine dönmek istediklerini söylemişti.

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ekvador Ekvador Devlet Başkanı Lenin Moreno kolombiya Venezuela Venezuela İletişim ve Bilgilendirme Bakanı Jorge Rodriguez

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