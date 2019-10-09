Ekvador'un başkenti Quito'da büyük gösteriler düzenleniyor

BOGOTA (AA) - Ekvador'un kırsal bölgelerinden yola çıkarak başkent Quito'ya ulaşan hükümet karşıtı protestocu yerliler, kentin tarihi merkezine doğru yürüyor.

Ekvador'da hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırması üzerine 3 Ekim'de genel ulaştırma grevi olarak başlayarak tüm ülkede hükümet karşıtı gösterilere ve şiddet eylemlerine dönüşen olaylar, olağanüstü hal ilanına rağmen protestocu yerlilerin de desteği ile sürüyor.

Hükümetin akaryakıt sübvansiyonlarını kaldırma adımından vazgeçmemesi nedeniyle ülkenin özellikle orta kesimlerinden yola çıkarak hafta başında başkent Quito'ya ulaşan binlerce yerli, boşaltılan hükümet sarayı Carondelet'in de bulunduğu tarihi merkeze doğru yürüyüşlerini sürdürüyor.

Başkentte başka bir bölgede toplanan işçiler de ayrı bir koldan aynı bölgeye doğru ilerliyor.

Ülke basını ve sosyal medyadaki haberlere göre göstericiler ve onları kent merkezinden uzak tutmaya çalışan güvenlik güçleri arasında yer yer arbedeler yaşanıyor.

Bu arada protestocu yerlilerin dün kısa süreliğine Ulusal Meclis'e girmesinin ardından yapılan polis operasyonunda bu topluluğa mensup 83 kişi gözaltına alındı.