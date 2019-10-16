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Ekvador’un başkentinde sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 12:32 | Son Güncelleme

Ekvador’da akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla başlayan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için ordu devreye sokulmuş, ülkede 12 Ekim’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı.

Ekvador’da akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasıyla başlayan hükümet karşıtı protestoları bastırmak için ordu devreye sokulmuş, ülkede 12 Ekim’den itibaren sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başlamıştı. Başkentte ilan edilen sokağa çıkma yasağı, hükümet ve yerel liderler arasında anlaşmaya varılmasının ardından dün kaldırıldı. Ekvador Cumhurbaşkanı Lenin Moreno, protestoyu başlatan yerel liderlerle birkaç saat süren görüşmesinin ardından akaryakıt sübvansiyonlarını kaldıran kararname geri çekildi, ülke genelindeki gösterilerin de bitirilmesine karar verildi. Sokağa çıkma yasağının kaldırılmasının ardından, yüzlerce kişi sokakları temizledi protestocuların söktükleri kaldırım taşlarını sokaklardan toplayarak düzenlemeye yardımcı oldu.
Savunma Bakanlığı konuya ilişkin açıklamasında, bölge halkının sokağa çıkabileceğini ve kentte günlük hayatın normale dönmeye başladığını duyurdu.
Quito Belediye Başkanı Jorge Yunda, “Quito yaralandı. Şafak söktü ancak sorunlar hala burada. Hala kentin ruhunda ve kalbinde yara var. Bunları çözeceğiz, üstesinden geleceğiz ve kenti daha iyi hale getireceğiz” dedi.
Ekvador’da hükümet karşıtı protestolar, akaryakıt sübvansiyonlarının kaldırılmasının ardından 1 Ekim’de patlak vermişti. Protestocular ile polis arasında yaşanan çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetmişti. Yaklaşık 2 bin kişinin de yaralandığı çatışmalarda 100 kişiden de haber alınamıyor. Polis, binden fazla kişiyi de gözaltına almıştı.

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