Ekvator Ginesi, Brezilya'nın el koyduğu para ve eşyaları geri istiyor

Ekvator Ginesi, Brezilya'da geçen hafta el konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Nguema Obiang'a ait para ve malların iade edilmesini istedi.
Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu ve aynı zamanda yardımıcısı Obiang, geçen hafta beraberindeki 10 kişilik heyetiyle özel bir jete binerek Brezilya'ya gitti.
Brezilya gümrüğü, resmi görevde olmadığı belirtilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Obiang'a ait değeri 16 milyon doları geçen saatler ile paraya el koydu.
Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeón Oyono Esono Angue, söz konusu eylemin dostça olmadığını belirterek, Brezilya yönetiminden, el konulan malların iadesini talep etti.
Dışişleri Bakanlığına çağrılan Brezilya'nın Malabo Büyükelçisi ise gümrük görevlilerinin işlerini yaptığını, tüm uluslararası yolcuların aynı gümrük kurallarına tabi olduğunu belirtti.
Brezilya yasalarına göre, ülkeye 2 bin 400 doların üzerinde nakit para ile girilemiyor.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Obiang, geçen yıl da Fransa'da bir mahkeme tarafından kara para aklama suçundan 3 yıl hapis ve 30 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı. Obiang'ın değeri milyonlarca doları bulan mallarına el konulmuştu. Olay iki ülke arasında krize neden olmuştu.
İsviçre de Kasım 2016'da Obiang'a ait 11 lüks arabaya el koymuştu.
İstanbul'da az önce düğmeye basıldı! Operasyon başladı, giriş çıkışlar tutuldu
MHP'li milletvekili Cemal Enginyurt: AK Parti'yi sandığa gömelim
MSB'den önemli 'İdlib' açıklaması
Erzurum'da kaybolan kadın ayı ve kurt saldırısından gizlenerek kurtuldu
Dünyayı ayağa kaldıran tehdit: Sonuçlarına katlanırsınız
İbrahim Kalın'dan çok önemli operasyon açıklaması: Her an, her şey olabilir
Anoreksiya hastası kadın sadece 17 kilo!
E-posta ile gelen büyük tuzak
Kaza sonrası hurdaya çıkan Ferrari'yi alıp bakın ne yaptı
Yankesiciden polislere: Ben yapacağım ki siz de görevinizi yapacaksınız
DGS tercih sonuçları açıklandı! ÖSYM 2018 DGS yerleştirme sonuçları sorgulama!
Telefon almadan mutlaka bakın! İşte dünyanın en çok satan telefon markaları
Okuyucu Yorumları 0 yorum