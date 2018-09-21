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Ekvator Ginesi, Brezilya'nın el koyduğu para ve eşyaları geri istiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 15:42 | Son Güncelleme

Malabo yönetimi, Brezilya'da geçen hafta el konulan mevcut Cumhurbaşkanının oğlu ve yardımcısı Teodorin Nguema Obiang'a ait 16 milyon dolar değerindeki kıymetli eşyalar ile paraların iadesini istedi

Ekvator Ginesi, Brezilya'da geçen hafta el konulan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Teodorin Nguema Obiang'a ait para ve malların iade edilmesini istedi.

Yerel basındaki haberlere göre, Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo'nun oğlu ve aynı zamanda yardımıcısı Obiang, geçen hafta beraberindeki 10 kişilik heyetiyle özel bir jete binerek Brezilya'ya gitti.

Brezilya gümrüğü, resmi görevde olmadığı belirtilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Obiang'a ait değeri 16 milyon doları geçen saatler ile paraya el koydu.

Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeón Oyono Esono Angue, söz konusu eylemin dostça olmadığını belirterek, Brezilya yönetiminden, el konulan malların iadesini talep etti.

Dışişleri Bakanlığına çağrılan Brezilya'nın Malabo Büyükelçisi ise gümrük görevlilerinin işlerini yaptığını, tüm uluslararası yolcuların aynı gümrük kurallarına tabi olduğunu belirtti.

Brezilya yasalarına göre, ülkeye 2 bin 400 doların üzerinde nakit para ile girilemiyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Obiang, geçen yıl da Fransa'da bir mahkeme tarafından kara para aklama suçundan 3 yıl hapis ve 30 milyon avro para cezasına çarptırılmıştı. Obiang'ın değeri milyonlarca doları bulan mallarına el konulmuştu. Olay iki ülke arasında krize neden olmuştu.

İsviçre de Kasım 2016'da Obiang'a ait 11 lüks arabaya el koymuştu.

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