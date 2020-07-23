Ekvator Ginesi'nde Türk Büyükelçiliği Açıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afrika’daki resmi temasları çerçevesinde Ekvator Ginesi’nde Türk Büyükelçiliği’nin açılışına katıldı.

Ekvator Ginesi’ndeki Türk Büyükelçiliği binası Malabo’da hizmete girdi. Malabo Büyükelçiliği, Türkiye’nin Afrika kıtasındaki 42. büyükelçiliği oldu. Türk Büyükelçiliği’nin açılış törenine Ekvator Ginesi Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Bayındırlık Bakanları katıldı.

Çavuşoğlu, Ekvator Ginesi Dışişleri ve İşbirliği Bakanı Simeon Oyono Esono Angue’yle yaptığı görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. İki ülke arasında çeşitli konularda işbirliği anlaşmaları imzalandı. İmzalanan anlaşmalardan biri de resmi pasaport hamillerine vize muafiyeti getiren anlaşma oldu. Buna göre Ekvator Ginesi ve Türkiye arasında resmi pasaport taşıyan kişiler vizesiz olarak seyahat edebilecekler.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki yıl içinde üç kez Ankara’yı ziyaret eden Ekvator Ginesi Cumhurbaşkanı Teodoro Obiang Nguema Mbasogo tarafından kabul edildi

