HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

08.03.2021 16:14 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ekvator Ginesi’ndeki patlamada can kaybı 30’a yükseldi

Ekvator Ginesi’ndeki askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen patlamalarda can kaybı 30’a yükselirken, yaralı sayısını 420'ye ulaştı.

Orta Afrika ülkesi Ekvator Ginesi’nin Bata kentinde bir askeri üssün mühimmat deposunda meydana gelen peş peşe patlamaların ardından toplam can kaybının 30’a yükseldiği açıklandı. Ekvator Ginesi yetkilileri, yaralı sayısının 420 olduğunu açıkladı.

HASTANELERDE YER KALMADI

Patlama bölgesinin çevresinde çok sayıda sivil yerleşim yerinin hasar aldığı, birçok kişinin enkaz altında kaldığı patlamada, yaralıların tedavisinde problemlerin ortaya çıktığı ifade edildi. Ekvator Ginesi Sağlık Bakanı Guinea Salud izinli sağlık çalışanlarının görev yaptıkları hastanelere gitmeleri çağrısında bulundu. Yerel medya, yaralı sayısının çok fazla olduğunu ve bu nedenle hastanelerde yer kalmadığını bildirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı Ekipler seferber oldu! 17 kök 'tülüşah' korumaya alındı
Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!
Nasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yoluNasıl futbolcu olunur? Altyapıdan profesyonel futbolcu olmanın yolu
Anahtar Kelimeler:
patlama

En Çok Okunan Haberler

Hakan Atilla istifa etti!

Hakan Atilla istifa etti!

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

İç çamaşırlı pozuyla sitem etti! 'İmajımın erotize edilmesini...'

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Bakanlık duyurdu! Karantina şartları değişti

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Flaş karar! Vakalar artınca, okullar tatil edildi

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Kan donduran olay! Kızının cesedini kurye ile babasına göndermiş

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

Bakan Varank'tan flaş Oppo açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı açıkladı: İşte 6 Mart koronavirüs tablosu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Başörtülü öğrenciyi okula almadıkları iddia edilmişti! Açığa alındılar

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

Şaşkına çeviren olay! 1 gün ceza alsa, 155 yıl hapis yatacak

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

92 yaşındaki kadına cinsel saldırıda bulundu, boğarak öldürdü!

Diğer Haberler

Hayvansever taksici: Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor

Kimsenin arabasına kabul etmediklerini o kabul ediyor!

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Maske skandalı milletvekiline istifa getirdi

Rusya’da polis köpeği, kadınlara çiçek dağıttı

Rusya’da polis köpeği, kadınlara çiçek dağıttı

Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

Yasadışı aşılar yeni bir salgına neden oldu!

İran'da geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi

O ülkede geçen yıl 1200 ton uyuşturucu ele geçirildi!

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı korkuttu!

Mısır-Türkiye arasındaki ilişki Yunanistan'ı korkuttu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.