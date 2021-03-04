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EKYS 2021 ne zaman? EKYS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

04.03.2021 13:48 | Son Güncelleme:
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EKYS 2021 ne zaman? EKYS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) için adayların heyecanlı bekleyişi sürüyor. EKYS sınavının yaklaşmasıyla beraber adaylar tarafından sınavın EKYS 2021 sınavının ne zaman yapılacağı ve giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki EKYS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) başvuruları geçtiğimiz Şubat ayının 11’inde son bulmuştu. O tarihten bu yana adayların sınav hakkındaki heyecanı ve sınavla ilgili araştırmaları devam ediyor. EKYS 2021 ne zaman? EKYS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

EKYS sınavı ne zaman yapılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (EKYS) ile ilgili detaylar, sınavın yaklaşması ile paylaşılmaya başlandı. 5 – 11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları tamamlanan EKYS için sınav tarihi belli oldu. Adaylar arasında heyecanla beklenen EKYS için sınav tarihi 14 Mart 2021 Pazar günü olarak belirlendi. Saat 10.00’da başlayacak sınav için adayların zamanında sınav yerinde olması önemlidir.

EKYS sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Sınav tarihinin belli olmasının ardından adaylar tarafından en çok araştırılan konu ise sınav giriş belgelerinin yayınlanıp yayınlanmadığı oldu. Adayların heyecanlı bekleyişi sürerken, EKYS sınav giriş belgelerinin henüz yayınlanmadığı açıklandı.

EKYS sınavı nasıl olacak?

EKYS sınav giriş belgelerinin yayınlanmasının ardından adaylar, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri ile sınava girebilecek. Yapılan kimlik ve güvenlik kontrolleri sonrası adayın sınav salonuna alımı sağlanacak. Sınavı kaçırmamak için sınav yerine 1 saat erken gelinmesi adaylar için önemlidir. Salgın tedbirleri kapsamında sınava maske ile giriş sağlanabilecek ancak güvenlik kontrolleri sağlanırken yüz tanımanın yapılabilmesi için, kontroller sırasında maske çıkartılacak.

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sınav Milli Eğitim Bakanlığı
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