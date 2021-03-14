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EKYS sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM'den açıklama bekleniyor

14.03.2021 12:47 | Son Güncelleme:
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EKYS sınavı soru ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM'den açıklama bekleniyor

Daha önce 5 Şubat -11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı bugün adayların katılımı ile gerçekleşti. Adayların 10:00'da içeri alındığı sınav saat 10.15'te başladı. Sınav 150 dakika sürdü ve toplamda 80 adet soru soruldu. İşte EKYS sınav soru cevap anahtarı ve detaylar...

5 Şubat ve 11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı bugün saat 10:15'te adayların katılımı ile gerçekleşti. 10:15'te başlayıp 12:45'de sonlanan EKYS sınavında farklı derslerden toplamda 80 adet soru soruldu. Adaylar sınav sonuçlarını ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

EKYS SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARI YAYINLANDI MI?

MEB'e bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS sınavı, 50 il ve 52 sınav merkezinde bugün uygulandı. Sınavlar pandemi önlemleri de dikkate alınarak daha önce açıklandığı gibi yüz yüze şekilde gerçekleşti. 80 sorunun sorulduğu ve 100 puan üzerinden değerlendirilecek sınav, ÖSYM'nin duyurular sayfasında yer alan bilgiye göre 7 Nisan 2021 tarihinde açıklanacak. Çıkan soruların ve cevap anahtarının ise önümüzdeki hafta içinde yayınlanması bekleniyor.

EKYS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLECEK?

Sınav sonuçları ise ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Adayların adreslerine tekrar yazılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar ÖSYM Aday İşlemleri Sayfası olan AİS üzerinden kendi TC Kimlik numaraları ve e-Devlet ya da ÖSYM şifreleri vasıtasıyla sonuçlarını görebilecekler.

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