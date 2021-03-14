EKYS sınavı zor muydu kolay mıydı? İşte 2021 EKYS sınav yorumları

Daha önce 5 Şubat ve 11 Şubat 2021 tarihleri arasında başvuruları alınan MEB-EKYS sınavı bugün saat 10:15'te adayların katılımı ile gerçekleşti. 10:15-12:45 saatleri arasında yapılan EKYS sınavında toplamda 80 adet soru soruldu. Adaylar sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden öğrenebilecek.

EKYS SINAVI ZOR MUYDU? EKYS SINAV YORUMLARI

Kimi adaylar çalışanın yapacağı düzeyde sorular bulunduğunu söylerken kimi adaylar ise sınav konularının literatür ile uyumlu olmadığını söyledi. Çok göreceli cevaplar bulunduğunu ve şıklar arasında kalınan sorular olduğu da söylendi. Coğrafya ve matematik haricinde zorluk derecesinin kötü olmadığı da söylenen yorumlar arasında.

Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı okullara müdür ve müdür yardımcısı seçmek için düzenlenen 2021-MEB-EKYS sınavı, 50 il ve 52 sınav merkezinde uygulandı. Sınavlar pandemi önlemleri de dikkate alınarak yüz yüze şekilde gerçekleşti. 80 sorunun sorulduğu ve yanlış cevapların dikkate alınmayacağı EKYS sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilecek.



