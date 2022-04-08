EKYS SONUÇLARI! MEB EKYS sonuçları açıklandı mı? 2022 EKYS sonuçları ne zaman açıklanacak?

MEB EKYS sınav sonuçları merakla bekleniyor. MEB EKYS sonuçlarına dair haberler Mart ayının son haftasından itibaren araştırılıyor. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından sene başında yayımlanan sınav takvimine göre MEB EKYS sınav sonuçlarının Nisan ayında açıklanması bekleniyordu. İşte sınava katılan adayların ilgi ile takip ettiği MEB EKYS sonuçlarına dair merak edilen detaylara haberimizden öğrenebilirsiniz...

MEB EKYS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Başvuruları 3-10 Şubat 2022 tarihinde ÖSYM aracılığı ile gerçekleşen 2022 MEB EKYS sınav sonuçları 8 Nisan 2022 tarihinde yani bugün açıklandı. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden sorgulayabilecek.

