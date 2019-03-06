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"El-Aksa Televizyonu'nun terör listesine alınması kanalı karalama çabası"

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 18:16 | Son Güncelleme

Hamas, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine almasını, "kanalı karalama çabası" olarak değerlendirdi

Hamas, İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine almasını, "kanalı karalama çabası" olarak değerlendirdi.

Hamas Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alma kararı, medya kurumlarının hedef alınmasına teşvik ediyor." ifadesini kullandı.

İsrail'in kanalı ve medya kurumlarını karalamaya, Gazze'de yaşananların dünyaya aktarılmasını engellemeye çalıştığını belirten Kanu, İsrail'in gerçeğin sesini bastırma çabalarının başarısız olacağını kaydetti.

İsrail makamları bugün Netanyahu'nun, Hamas'a ait El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine aldığını duyurmuştu.

Netanyahu da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) ile Savunma Bakanlığı'na bağlı Terörizmle Mücadele Ulusal Komutanlığı tarafından yapılan araştırmada, Hamas'ın El-Aksa kanalını militanların işe alınmasında kullandığı ortaya çıkarılmış ve bunun üzerine kanalın terörist olarak ilan edilmesine karar verilmiştir." ifadelerini kullanmıştı.

İsrail, El-Aksa Televizyonu'nu terör listesine alarak ilk defa bir Filistin basın kuruluşuna karşı bu yönde bir karar vermiş oldu.

Gazze merkezli yayın yapan El-Aksa Televizyonu, İsrail tarafından yapılan benzer suçlamaları daha önce reddetmişti.

İsrail ordusu 12 Kasım 2018'de Gazze'deki El-Aksa Televizyonu'nun merkezine füze saldırısı düzenlemiş ve kanalın yayın yaptığı bina yerle bir olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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