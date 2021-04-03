HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. El altından piyasaya kırmızı reçeteli ilaç sokmaya çalışan doktora narkotik ekiplerinden operasyon

El altından piyasaya kırmızı reçeteli ilaç sokmaya çalışan doktora narkotik ekiplerinden operasyon

03.04.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent’te piyasaya el altından kırmızı reçete ile satılan ilaçları (sentetik ecza) sokmaya çalışan bir aile hekimi ile torbacı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındılar.Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, şehre el altından sentetik ecza getirilerek dağıtılacağını tespit etti.

El altından piyasaya kırmızı reçeteli ilaç sokmaya çalışan doktora narkotik ekiplerinden operasyon

Başkent’te piyasaya el altından kırmızı reçete ile satılan ilaçları (sentetik ecza) sokmaya çalışan bir aile hekimi ile torbacı, narkotik ekiplerince düzenlenen operasyon ile yakalanarak gözaltına alındılar.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü polis ekipleri, şehre el altından sentetik ecza getirilerek dağıtılacağını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki çalışmalar doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Mamak’ta 38 plakalı bir otobüs ile getirilen karton kutuyu teslim alan G.D.’yi gözaltına altına aldı. Kutuda yapılan aramada toplamda 5 bin 180 adet olmak üzere 370 tablet sentetik ecza ele geçirildi.
Soruşturmayı derinleştiren ekipler, konuyla bağlantısı olduğu tespit edilen ve esas mesleği aile hekimliği olan Ö.A.E. isimli şahsı da düzenledikleri operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Ö.A.E.’nin, G.D.’yi bu tür işlerde aracı olarak kullanıp torbacılık yaptırdığı ve kırmızı reçete ile satılan ilaçları şehir dışından Ankara’ya getirenin kişi olduğu öğrenildi. İki şüpheliye ‘uyuşturucu - uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan işlem yapıldı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece mevcutlu olarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

El altından piyasaya kırmızı reçeteli ilaç sokmaya çalışan doktora narkotik ekiplerinden operasyon

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Şafak vakti basıldılar! Çok sayıda gözaltıŞafak vakti basıldılar! Çok sayıda gözaltı
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 1 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Son Dakika: Turşu işletmesinde skandal görüntülere sebep olan kişi gözaltına alındı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Erdoğan'dan dikkat çeken '1 Nisan' paylaşımı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Diğer Haberler

Sprey aşıyla ilgili önemli açıklama: Kaç doz ve kimlere uygulanacağı Faz 2'de belli olur

Salgının seyrini değiştirecek aşıyla ilgili yeni açıklama

Mahalleyi kahreden haber: Su kuyusuna düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Bir mahalleyi kahreden haber

Meteoroloji'den çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı (3 Nisan Cumartesi hava durumu)

Çok sayıda il için yağmur ve kar uyarısı

Adana'da şafak vakti drone destekli PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Şafak vakti basıldılar! Çok sayıda gözaltı

BioNTech aşısıyla ilgili flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak

Flaş detay: Onlara ikinci doz yapılmayacak

Antalya'da ailesiyle piknik yapan çocuk kayboldu

Ailesiyle pikniğe giden çocuk kayboldu!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.