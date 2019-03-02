ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, "El-Aziz Mobil Gençlik Merkezi Projesi" kapsamında gençler, kurulan oyun alanında gönüllerince eğlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında yürütülen proje doğrultusunda Ahmet Aytar Meydanı'nda oyun alanı oluşturuldu.

Gençler, alandaki boks, okçuluk, voleybol, sokak tenisi, mini golf, satranç, basketbol ve çeşitli oyunlara katıldı.

Elazığ Gençlik Merkezi Müdürü Serkan Sis, yaptığı açıklamada, proje kapsamında kentin dezavantajlı bölgelerine giderek oradaki çocukları da mutlu edeceklerini söyledi.

Projeyle sanatsal, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenleyerek gençlerin boş zamanlarında bu tür etkinlikler yapmasını sağlamaya çalıştıklarını belirten Sis, bu amaçla gençlerin sosyal uyumlarını güçlendirip toplumla bütünleşmelerine katkı sunmaya çalıştıklarını kaydetti.

Gençlerin 8 ay sürecek projede yer almasıyla kişisel becerilerinin gelişeceğine dikkati çeken Sis, "Projeyle gençlerimizin bilmediği bazı sportif etkinlikleri dezavantajlı bölgelere ulaştırma amacındayız." dedi.

Gençlerden Vedat Kor da "Her alanda eğlenebileceğimiz etkinlikler var. Tüm oyunları oynadım. Çok güzel bir etkinlik oldu." ifadelerini kullandı.

Özlem Pursuk da arkadaşlarıyla çok eğlendiklerini belirterek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

