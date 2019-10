El-Bab gazisinden ’Barış Pınarı’ çağrısı

“Seve seve, koşa koşa gideriz”

Elinin içindeki 20’nin üzerindeki şarapnel parçasıyla yaşamını sürdüren Taşdemir, “Elime biksi mermisi geldiğini tahmin ederek, ilk anda aracın içerisinde düştüm. Elimi kaldırıp baktığımda etlerin sarktığını gördüm. O an roket olduğunu anladım. Şarapnel parçaları elimin beşinci ve dördüncü parmağını komple kökünden almış, üçüncü parmağı da tırnak izahından almış. Hali hazırda elimde şu an 20’nin üzerinde şarapnel parçası var. Soğuk ve sıcakta sıkıntı yaşatıyor ama bunlar bize verilen unvanımız ve Allah’ın bizi seçtiğinin simgesi olarak, bunlar geri planda kalıyor.

Girdiğimiz her yerde halkın sevgi gösterisi ve bayraklarla karşılandığımız, kıt imkanlarla geçinen insanların ellerindeki var olanı rahat etmemiz için, bizleri kendilerine kurtarıcı gördükleri için önümüze serdiklerini gördük. Böyle bir asker yoktur diye tahmin ediyorum ve görüyoruz da. Birçok yerde bizim bayrağımızla gezip insanların içine karışan bir ordu görüyoruz. Bu bizim fıtratımızda ve geçmişimizde var. Fırat’ın doğusuna hali hazırda bir operasyon yürütülüyor. Bu operasyonda arkadaşlarımız ve komutanlarımız görev almaktadır. Kendi devrelerimle zaten irtibattayım. Konuşuyorum. Eksiklikleri olduğu zaman Türk Silahlı Kuvvetleri’miz yeterince desteği sağlıyor ve her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Biz moral ve motivasyon olarak arıyoruz. Hal ve hatırlarını sorarak arkalarında olduğumuzu söylüyoruz. İhtiyaç duyulması halinde canla başla oraya gideceğimizi belirtiyoruz. Bunlar onlar için moral kaynağıdır. İnanıyorum ki 80 milyon nüfusluk Türkiye’nin tamamı bu görüştedir. Görev verilmesi halinde seve seve koşa koşa gideriz. 5 yaşındaki kızım bile bugün onları gördüğü zaman askerlerim diyerek bağıra bağıra televizyona konuşuyor. Bu duyguyu yaşamak çok farklı bir şey. Böyle bir milletin yeryüzünde bir daha olmadığına inancım tamdır” diye konuştu.