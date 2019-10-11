HABER

El Bab halkından Barış Pınarı Harekatı’na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 16:06 | Son Güncelleme

El Bab halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini kaydetti.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı’na başlamıştı.

El Bab halkı, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordu’nun gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediklerini kaydetti.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu, Suriye’nin kuzeyini terör örgütünden temizlemek için Barış Pınarı Harekatı’na başlamıştı. Harekatın 3. günü başarıyla devam ederken harekata bir destek de Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden temizlenen El Bab halkından geldi. Cuma namazının ardından sokaklara akın eden El Bab halkı, harekata destek verdi. Onlarca sivil, TSK ve Suriye Milli Ordusu lehine sloganlar attı. Türk ordusu ve Suriye halkı arasında kardeşlik olduğunu vurgulayan El Bab halkı, her zaman terör örgütlerinin karşısında olduklarını ifade etti.
Gösterilerin koordinesini sağlayan Abdul Muttalib El Osman, “Suriye halkı Barış Pınar Harekatı’na, Türk ve Suriye geçici hükumetine bağlı Suriye Milli Ordusuna destek veriyor” dedi.
Gösteriye katılan Kofi El Rasim, Türkiye’ye destek verdiklerini söyleyerek bölgeden terörden arındırılmasını istediklerini dile getirdi.

PARTNERGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenlerGüzellikleriyle hafızalara kazınan en seksi fenomenler
Kuru incir alımı için TMO ile Tariş protokol imzaladıKuru incir alımı için TMO ile Tariş protokol imzaladı
Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)Bakırköy'de üst geçide çarpan kamyondaki vinç parçası otomobilin üzerine düştü, 2 yaralı (1)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

İstanbul'da doktorlar birbirine girdi! 1 ölü, 1 gözaltı

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Putin'den harekatla ilgili ilk açıklama

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Dev şirket resmen satıldı! İşte yeni sahibi...

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Merkez Bankası'ndan faiz hamlesi

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

Barış Pınarı Harekatı'ndan kahreden haber: 2 şehit, 3 yaralı

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

'Koordinatları SDG’ye gönderildi. Birazdan bombalanacaklar'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da deprem: İstanbul'da da hissedildi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Akçakale'ye roket ve havan atıldı! Şehit ve yaralılar var

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Barış Pınarı'nda 7 köy daha terörden arındırıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kayseri'nin Sarız ilçesi belediye binasında pompalı dehşeti!

Belediye binasında pompalı dehşeti! Kurşun yağdırdı

İstanbul Küçükmece'de 20 saatlik su kesintisi! İSKİ duyurdu

İSKİ duyurdu: 20 saatlik su kesintisi

Son dakika! YPG/PKK'lı teröristlerden Suruç'taki sivillere havan mermili saldırı: 2 şehit

Yine sivilleri hedef aldılar! 2 şehit...

Barış Pınarı Harekatı'nda Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Ayn El Arab'daki terör hedefleri, top atışları ile vuruldu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Barış Pınarı Harekatı'nda yerli teknoloji vurgusu

Siirt’te Kur’an kursu binasında yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

Kur’an kursunda yangın paniği! 80 kişi tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.