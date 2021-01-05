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El-Bab patlamasının failleri yakalandı

05.01.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Suriye’nin El-Bab ilçesinde Kasım ayında 6 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısının faili 11 PKK/YPG/PYD üyesi yakalandı.

Suriye’nin El-Bab ilçesinde Kasım ayında 6 kişinin öldüğü bombalı araç saldırısının faili 11 PKK/YPG/PYD üyesi yakalandı. Zanlılar çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.
Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El-Bab’ta yerel kolluk birimi sorumluluk alanı içerisinde bulunan El-Bab ilçe merkezi Kabbasin Kavşağı mevkiinde 24 Kasım 2020 günü saat 12.30 sıralarında meydana gelen ve ikisi yerel kolluk personeli olmak üzere 6 şahsın hayatını kaybettiği, 19 şahsın yaralandığı araç patlaması olayı ile ilgili olarak icra edilen operasyonlar sonucu yakalanarak gözaltına alınan 11 PKK/YPG/PYD terör örgütü üyesi 04.01.2021 günü yerel adli makamlarca tutuklanmış olup, 9 silahlı terör örgüt üyesinin ise yakalama çalışmaları halen devam etmektedir” denildi.

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