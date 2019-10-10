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El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 11:06 | Son Güncelleme

Fırat Kalkanı operasyonunda 2 sene önce şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın babası Salih Topal, “Şüphesiz biz dahil şehit olmaya hazırız.

El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

Fırat Kalkanı operasyonunda 2 sene önce şehit olan Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal’ın babası Salih Topal, “Şüphesiz biz dahil şehit olmaya hazırız. Ülkemiz haklı bir davada” dedi.
Türkiye’nin güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat’ın doğusuna yönelik düzenlediği ‘Barış Pınarı Harekatı’ dün başladı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin El Bab’a 2017 yılında düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı’nda 9 Şubat 2017 tarihinde Tankçı Uzman Onbaşı Emre Mücahit Topal, şehit düştü. 3’ü kız toplam 5 kardeşi bulunan ve bekar olan Topal’ın cenazesi Kahramanmaraş’ın Andırın ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

"Yalnızca terör örgütüne karşı mücadele ediliyor"
Şehit Emre Mücahit Topal’ın babası Salih Topal, Türkiye’nin sadece terör örgütlerine karşı mücadele ettiğini belirterek, “Oğlum Fırat Kalkanı operasyonunda El Bab’da şehit düştü. Barış Pınarı Harekatı’na tam desteğimiz sonsuzdur. Şüphesiz biz dahil şehit olmaya hazırız. Ülkemiz haklı bir davada. Çünkü teröre karşı mücadele ediliyor. Orada bir ırka değil, yalnızca terör örgütüne karşı mücadele ediliyor. Terör bize 40 yıldır çektirmiştir. Bunun için destekliyoruz harekatı” diye konuştu.
Askerlere dua ettiğini belirten Topal, “Askerlerimiz, muvaffak olur, muzaffer olur, başarılı olur inşallah. Dua ediyoruz. Başarılı olmaları için geceden bu yana dua ediyorum. Çünkü bu bizim beka meselemiz. İnşallah tırnaklarına taş değmez, sağ salim dönerler” ifadelerini kullandı.

El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

El Bab şehidinin babasından Barış Pınarı Harekatına destek

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