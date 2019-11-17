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El Bab’da 18 sivili katleden terörist MİT’in operasyonuyla yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2019 16:54 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG’li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu.

Milli Savunma Bakanlığı, El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivilin hayatını kaybetmesine ve 30 sivilin yaralanmasına sebep olan PKK/YPG’li teröristin MİT tarafından yapılan operasyonla yakalandığını duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "El Bab’da bombalı araç patlatarak 18 sivili katleden en az 30 kişiyi de yaralayan PKK/YPG terör örgütüne karşı El Bab halkı gösteriler yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bombalı Araç saldırısını gerçekleştiren PKK/YPG’li terörist MİT’in başarılı operasyonu ile yakalandı" ifadelerine yer verildi.

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