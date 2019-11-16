El Bab’da Bomba Yüklü Araçla Saldırı: En Az 10 Ölü

Milli Savunma Bakanlığı Suriye’de Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 2016 yılında Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında ele geçirilen El Bab sınır kasabasında bomba yüklü araçla saldırı düzenlendiğini duyurdu. Açıklamada 10 kişinin öldüğü saldırıdan YPG sorumlu tutuldu.

Anadolu Ajansı’nın haberine göre ise saldırıda 18 kişi öldü, en az 30 kişi de yaralandı. Saldırıda civardaki çok sayıda araç ve bina da hasar gördü.

Türkiye 2016 yılında Suriye’nin kuzeyinde Özgür Suriye Ordusu unsurlarıyla birlikte IŞİD’e yönelik düzenlediği Fırat Kalkanı Harekatı’nda El Bab’ı ele geçirmişti.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada YPG’nin bomba yüklü aracı El Ban otobüs terminalinde infilak ettirdiği belirtildi. “İnsanlıktan nasibini almayan PKK/YPG terör örgütü, DEAŞ ile aynı yöntemleri kullanarak masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bu kez de Fırat Kalkanı bölgesinde El Bab otogarında bombalı araç patlatan terör örgütü 10 masum sivili katletti, 15’den fazla kişiyi de yaraladı” ifadeleri kullanıldı.