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El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

16.11.2019 14:47 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki El Bab ilçesinde otogarda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı, 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Anadolu Ajansı ise daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini duyurdu.

El Bab'da bombalı saldırı: En az 10 ölü

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekâtı bölgesindeki El Bab ilçesinde otogarda bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Saldırda en az 10 kişi hayatını kaybetti.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırıda yaşamını yitirenlerin tümünün siviller olduğunu açıkladı.

Bakanlık Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 15'ten fazla kişinin de yaralandığını duyrudu, bir de video paylaştı.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1195659501136949248

Anadolu Ajansı (AA) ise daha sonra hayatını kaybedenlerin sayısının 18'e yükseldiğini, en az 30 sivilin de yaralandığını duyurdu.

DHA: Araç uzaktan kumandayla infilak ettirildi

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre, otogarın garajına bırakılan araç, uzaktan kumandayla infilak ettirildi.

Patlama sonucu otogarda çok sayıda araç yandı, bazı iş yerleri de zarar gördü.

Çevredeki binalarda da büyük hasar meydana geldi.

Saldırıyla ilgili soruşturma başlatılırken, El Bab'da güvenlik önlemleri artırıldı.

Muhaliflere yakın Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi ise daha önce saldırıda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, ölenlerden 9'unun sivil olduğunu duyurmuştu.

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