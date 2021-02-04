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  4. El Bab’da el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

El Bab’da el yapımı patlayıcı infilak etti: 1 şehit

04.02.2021 18:40 | Son Güncelleme:
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Gaziantep Valiliği, El Bab’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "El-Bab JDT Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel 4 Şubat 2021 günü El-Bab’da el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur.

Gaziantep Valiliği, El Bab’da el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit olduğunu duyurdu.
Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "El-Bab JDT Komutanlığına geçici olarak görevlendirilen Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel 4 Şubat 2021 günü El-Bab’da el yapımı patlayıcı maddenin infilak etmesi sonucu şehit olmuştur. Şehidimiz, bugün saat 19.45’te, Gaziantep Havalimanından Afyonkarahisar ili Dazkırı ilçesi Aşağıyenice Mahallesi’ne uğurlanacaktır. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" denildi.

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