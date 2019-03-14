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El-Bab’da patlama: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.03.2019 17:28 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinin merkezinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patladı.

El-Bab’da patlama: 1 yaralı

Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patlarken bir kişinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
Suriye’nin Halep iline bağlı El-Bab ilçesinin merkezinde motosiklete yerleştirilen bir bomba patladı. Can kaybının yaşanmadığı patlamada, bir kişi hafif şekilde yaralanırken, patlamada ağır maddi hasar meydana geldi. Sivil polis ekiplerince yapılan açıklamada, yaralının hastaneye kaldırıldığı ve hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedildi.

El-Bab’da patlama: 1 yaralı

El-Bab’da patlama: 1 yaralı

El-Bab’da patlama: 1 yaralı

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