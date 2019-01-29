El-Bab’da patlama: 7 yaralı

Suriye’nin El Bab kentinde meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı.
Suriye’de Fırat Kalkanı Harekatı’yla terör örgütü DEAŞ’tan temizlenen El Bab’ın kuzeyindeki Başköy kasabasında meydana gelen patlamada 7 kişi yaralandı. Yetkililer yaralıların tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldığını belirtti.
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