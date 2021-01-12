El Bab’da PKK/PYD’li 1 terörist yakalandı

Suriye’nin El Bab ilçesinde gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK/PYD’li 1 terörist yakalandı.

Suriye’nin Halep iline bağlı El Bab ilçesinde yerel kuvvetler tarafından gerçekleştirilen operasyon ile terör örgütü PKK/PYD’li 1 terörist yakalandı. Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamada, "Valiliğimiz koordinasyonunda danışmanlık hizmeti verilen El Bab’ta Kabbasin yerel kolluk birimlerince 12 Ocak 2021 günü saat 10.00 sıralarında PKK/PYD/YPG Terör Örgütü üyesi A.E.A. isimli 1 şahıs yakalanarak yerel adli makamlarca gözaltına alınmıştır" denildi.

