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El Bab’da rejim askerlerine misilleme

YAŞAM HABERLERİ  | 10.09.2018 10:07 | Son Güncelleme

SURİYE’nin El Bab kentinde bir askerlerinin öldürülmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tümeni üyeleri, rejim askerlerine karşı saldırıda bulundu.

EL BAB (Suriye), (DHA)- SURİYE’nin El Bab kentinde bir askerlerinin öldürülmesinin ardından Özgür Suriye Ordusu'na (ÖSO) bağlı Sultan Murat Tümeni üyeleri, rejim askerlerine karşı saldırıda bulundu. Rejim birliklerinin bulunduğu alana yapılan füzeli saldırıda 1 rejim askeri öldü, 2 asker ise yaralandı. TSK tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin El Bab kentinin güneydoğusundaki Şemaviye bölgesinde cumartesi günü rejim birlikleri, ÖSO'ya bağlı Sultan Murat Tümeni'nin cephe hattına keskin nişancı tüfeğiyle saldırıda bulundu. Rejim birliklerinin saldırısında Şemaviye cephesinde bulunan Sultan Murat Tümeni üyesi bir asker şehit oldu, bir asker de yaralandı. Saldırının ardından misilleme kararı alan Sultan Murat Tümeni üyeleri Pazar günü öğle saatlerinde ateşledikleri Concors füzesi ile rejim askerlerini hedef aldı. Sultan Murat Tümeni tarafından yapılan saldırıda rejim birliklerine bağlı bir Suriye askeri öldü, 2 Suriye askeri ise yaralandı. Rejim askerlerinin füzeyle vurulmasını video ile kaydeden muhaliflerin, başarılı misillemeyi tekbir getirerek kutladığı görüldü.

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