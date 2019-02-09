HABER

El Bab’da şehit düşen Ömer Akkuş mezarı başında anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 18:57 | Son Güncelleme

El Bab’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş mezarı başında anıldı.El Bab’da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş Sakarya’daki mezarı başında anıldı.

El Bab’da şehit düşen Ömer Akkuş mezarı başında anıldı

El Bab’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı’nda şehit olan 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Ömer Akkuş mezarı başında anıldı.
El Bab’da şehit düşen sözleşmeli er 23 yaşındaki Ömer Akkuş Sakarya’daki mezarı başında anıldı. Anma törenine Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli, ilçe jandarma yetkilileri, şehidin ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. 23 yaşındaki sözleşmeli tankçı Er Ömer Akkuş ölümünün ikinci yılında Kaynarca Uzakkışla Mahallesi’ndeki mezarında ziyaret edildi. Mahalle camiinde kılınan namaz sonrası şehit Ömer Akkuş için Kuran-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Kaynarca Kaymakamı Mehmet Ali Karatekeli şehit Ömer Akkuş’un babasına oğlunun mezarı başında Türk Bayrağı hediye etti.

El Bab’da şehit düşen Ömer Akkuş mezarı başında anıldı

El Bab’da şehit düşen Ömer Akkuş mezarı başında anıldı

PARTNERBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyorBilim insanları çok endişeli! Kutuplar hızla o ülkeye ilerliyor
Faciayı anlattılar: Eşim yanımda can verdi!Faciayı anlattılar: Eşim yanımda can verdi!
Binali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandıBinali Yıldırım Kadıköy-Taksim dolmuşunu kullandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Aynı aileden ölen 9 kişi son yolculuğuna uğurlandı

Şenol Güneş A Milli Takım'da

Şenol Güneş A Milli Takım'da

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Ünlü futbolcunun Ciciş Ceyda'ya attığı mesajlar ifşa oldu!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın teklifini ilk kez açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Acı bilanço açıklandı! Sayı artıyor

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Büyük gün yarın! Bakanlıktan flaş 'atama' açıklaması: 20 bin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Denizli'de kaza yapan otomobil ikiye bölündü: 4 yaralı

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybeden Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Annesine söyleyemediler! Şevval Yılmaz son yolculuğuna uğurlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kartal'da çöken binadan kurtulan yaralıları ziyaret etti

Faciayı anlattılar: Eşim yanımda can verdi!

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Kartal'da çöken binada hayatını kaybedenlerin sayısı 18'e yükseldi

Ankara'da ilk tanzim satış çadırları kuruldu

İşte meyve sebze satışına başlayan ilk belediye!

Kütahya'da bir kadın sevgilisiyle bir oldu, kocasını öldürüp, cesedin üzerine çamaşır suyu döktü

Sevgilisiyle bir olup kocasını öldürdü! Cesetten kurtulmak için...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.