El Bab’da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü

Suriye’de El Bab kırsalında Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.

El Bab kentinin güneyindeki Tadif kasabasında bulunan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada biri şoför 6’sı SMO askeri toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 4 asker de yaralandı.

Yerel kaynaklara göre bir SMO askerinin şüphelendiği aracı durdurduğu sırada patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

