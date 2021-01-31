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El Bab’da SMO kontrol noktasına bombalı saldırı: 7 ölü

31.01.2021 17:14 | Son Güncelleme:
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Suriye’de El Bab kırsalında Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti.

Suriye’de El Bab kırsalında Suriye Milli Ordusu’na (SMO) ait kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Olayda 7 kişi hayatını kaybetti, 4 asker de yaralandı.
El Bab kentinin güneyindeki Tadif kasabasında bulunan Suriye Milli Ordusu kontrol noktasında bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada biri şoför 6’sı SMO askeri toplam 7 kişi hayatını kaybederken, 4 asker de yaralandı.
Yerel kaynaklara göre bir SMO askerinin şüphelendiği aracı durdurduğu sırada patlama meydana geldi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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