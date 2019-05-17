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El Bab’daki Mehmetçikten öğrencilere duygulandıran mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:49 | Son Güncelleme

El-Bab’da görev yapan Türk askerleri, kendilerine mektup gönderen minik öğrencilere gönderdikleri teşekkür mektupları, okuyanları duygulandırdı.Tokat Fatih İlkokulu ana sınıfı öğrencileri anne ve babaları aracılığı ile duygularını dile getirdikleri mektupları öğretmenleri ile birlikte El-Bab’da görev yapan Türk askerlerine posta ile gönderdi.

El-Bab’da görev yapan Türk askerleri, kendilerine mektup gönderen minik öğrencilere gönderdikleri teşekkür mektupları, okuyanları duygulandırdı.
Tokat Fatih İlkokulu ana sınıfı öğrencileri anne ve babaları aracılığı ile duygularını dile getirdikleri mektupları öğretmenleri ile birlikte El-Bab’da görev yapan Türk askerlerine posta ile gönderdi. Öğrenci ve öğretmenler birkaç ay sonra okullarına gelen posta ile büyük bir sevinç yaşadı. El Bab’da görev yapan Mehmetçikler tarafından öğrencilere gönderilen teşekkür mektuplarını okuyan öğretmenler de duygusal anlar yaşadı. Ana sınıfının minik öğrencileri ise askerlerin sayesinde huzurla okullarına gidebildikleri ve geceleri rahata uyuyabildiklerini ifade ederek duygularını dile getirdi. 5 yaşındaki Ataberk Aycataş, askerleri çok sevdiğini belirterek, “Vatanımızı koruyorlar, onların sayesinde rahatça uyuyabiliyoruz. Ben de asker olmak istiyorum” dedi.

Öğrencilerinin asker olmak istediğini öğrendi, mektup yazdılar
Ana sınıfı öğretmeni Leyla Erdemir, öğrencilerine meslek guruplarını tanırken birçoğunun asker olmak istediğini öğrendiği ve bu nedenle askerlere mektup yazmaya karar verdiklerini kaydetti. Çocuklarını düşüncelerini ailelerin mektuba döktüğünü, çocuklarında resimler yaparak mektuplara koyarak askerlere gönderdiklerini ifade eden Erdemir, gelen posta ile sevinç yaşadıklarını belirterek, “Askerlerden cevap beklemezken sağ olsunlar o kadar yoğun işlerinin arasında bizleri çocukları düşünüp hepsinin ismine ayrı ayrı cevaplar yazdılar. Çocuklar bunun karşılığında çok mutlu oldular. Mektupları okudukça çok duygulandık” diye konuştu.
Okul Müdürü Ekrem Alkan ise mektupları okurken duygulanmamanın elde olmadığını ifade ederek “Çocuklarımız duygularını askerlerimize iletmişler. Askerlerimizde fazlasıyla karşılığını vermiş. Bu anlamda duygulanmamak elde değil” diye konuştu.

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