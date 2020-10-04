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El Bab’ta polis noktasına bomba yüklü araçla saldırı: 2 ölü, 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 03:32 | Son Güncelleme

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.

Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Suriye Milli Ordusu’ndan (SMO) 2 polis hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Suriye’nin Halep kentinin doğusundaki El Bab ilçesinde Suriye Milli Ordusu’na (SMO) bağlı polis kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Sivil savunma yetkilileri, saldırıda SMO’dan 2 polisin hayatını kaybettiğini, 6 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırı sonucu çevrede maddi zarar da oluştu. Saldırının PKK/YPG terör örgütü tarafından düzenlendiği ifade edildi.

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