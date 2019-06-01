El Bab’ta Ramazan Bayramı hazırlığı

Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı harekatıyla 2017 Şubat sonu itibariyle terörden temizlenen El Bab’da Ramazan sonuna yaklaşılırken, hayat bütün canlılığı ile devam ediyor. Ramazan Bayramı için tatlıcılar özel imalatlar yapıyor.

Sokaklarda motosikletlerin ağırlıkta olduğu trafik yoğun. Esnaflar müşteri bekliyor. Tatlıcılar yaklaşan bayramı için tezgahlar çeşit çeşit özel Suriye tatlıları ile süsledi.

Elbab’ta elektrik sıkıntısı çekildiği içi buzdolapları fazlaca kullanılamadığı için, çarşının farklı yerlerinde buz kalıpları satılıyor. Buz kalıplarının yanında ayrıca soğuk şerbetler var. Özellikle hurmadan yapılan, soğuk su ile sürekli soğutulan plastik poşetlerdeki şerbetleri müşteriler akşamları alıp evlerine götürüyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin desteğindeki Özgür Suriye ordusu Fırat Kalkanı Harekatı’yla Elbab’ı 185 günlük bir mücadele ile ele geçirmişti.

