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El Bab’ta rejim askeri yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.10.2020 13:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Valiliği Suriye’nin El Bab kentinde yerel kolluk birimlerinin rejim güçleri safında askerlik yapan bir kişiyi yakalandığını duyurdu.Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin El Bab kentinin yerel kolluk birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda Rejim güçleri safında askerlik yapan bir şahıs tespit edildi.

Gaziantep Valiliği Suriye’nin El Bab kentinde yerel kolluk birimlerinin rejim güçleri safında askerlik yapan bir kişiyi yakalandığını duyurdu.
Gaziantep Valiliği’nden yapılan açıklamada, Karkamış ilçesinin karşısında bulunan Suriye’nin El Bab kentinin yerel kolluk birimlerinin yaptığı tahkikat sonucunda Rejim güçleri safında askerlik yapan bir şahıs tespit edildi. Aynı açıklamada, düzenlenen operasyonla rejim güçleri safında askerlik yapan şahsın yakalandığı ve yerel adli makamlarca gözaltına alındığı duyuruldu.

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