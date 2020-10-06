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El Bab’taki bombalı saldırıda ölü sayısı 19’a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2020 23:59 | Son Güncelleme

Suriye’nin El Bab ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a, yaralıların sayısı ise 82’ye yükseldi.Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab ilçesinde bomba yüklü bir kamyon infilak ettirildi.

Suriye’nin El Bab ilçesinde gerçekleştirilen bombalı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 19’a, yaralıların sayısı ise 82’ye yükseldi.
Suriye’nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki El Bab ilçesinde bomba yüklü bir kamyon infilak ettirildi. Sivil savunma yetkilileri, patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 19’a yükseldiğini, yaralı sayısının da 82’ye ulaştığını duyurdu. Yetkililer, bazı yaralılarının durumunun ağır olduğunu ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Olay yerine gelen sivil savunma ekipleri, patlama sonrası çıkan yangına müdahale ederek alevleri söndürdü ve enkaz altında kalanları çıkardı. Patlama sonucu 2 bina tamamen yıkılırken, 8 bina kısmen zarar gördü. Patlamada ayrıca en az 7 sivil aracın kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

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