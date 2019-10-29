El Bağdadi’nin halefi kim olacak?

IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'nin öldürülmesinin ardından halefinin kim olabileceği ile ilgili spekülasyonlar sürerken, ABD Başkanı Donald Trump, El Bağdadi'nin halefi olarak görülen ismin de öldürüldüğünü açıkladı.

Trump Twitter paylaşımında, "Ebubekir El Bağdadi'nin yerine geçebilecek bir numaralı ismin Amerikan birlikleri tarafından yok edildiği az önce teyit edildi. Büyük olasılıkla bir numara olmak istiyordu, ama şimdi bir ölü" ifadesini kullandı.

Ancak Trump, bu ismin kim olduğu konusunda bilgi vermedi.

Bağdadi'nin sağ kolu sayılan IŞİD sözcüsü Ebu Hasan El Muhacir'in ABD tarafından düzenlenen başka bir operasyonda öldürüldüğü ABD'li yetkililer tarafından dün teyit edilmişti.

Tahmin edilen isimler

Uzmanlar, El Muhacir'in de öldürülmesi ile El Bağdadi'nin yerine geçecek isimlerin sayısının azaldığını tahmin ediyor. Iraklı uzman Hişam El Haşemi'ye göre, Tunuslu Ebu Osman El Tunisi ve Hacı Abdullah olarak da bilinen Suudi Ebu Hasan El Cüzrevi, Bağdadi'nin yerine geçebilecek isimler arasında. Ebu Osman El Tunisi, IŞİD içinde danışmanlık hizmeti veren Şura Konseyi'nin yöneticiliğini yaparken, Ebu Hasan El Cüzrevi örgütün yürütme organı sayılan Delegeler Konseyi başkanlığı görevini yürütüyor.