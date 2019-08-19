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El Beşir hakim karşısında

19.08.2019 17:00 | Son Güncelleme

Ülkesini 30 yıl boyunca yöneten eski Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in yargılanmasına başlandı.

El Beşir hakim karşısında

75 yaşındaki devrik lider yolsuzlukla suçlanıyor.Sudan'da 30 yıllık iktidarının ardından geçen Nisan ayında ordu darbesi ile devrilen, eski Devlet Başkanı Ömer El Beşir hakkında görülen yolsuzluk davası kapsamında bugün ilk kez mahkeme önüne çıktı. Kalabalık bir askeri konvoy eşliğinde başkent Hartum’daki duruşmaya getirilen El Beşir, savcılık makamı tarafından yabancı para bulundurmak, yolsuzluk ve yasal çerçeveyi aşan miktarda hediye kabul etmekle suçlanıyor. Sudan ordusu tarafından yapılan açıklamada, Ömer El Beşir’in konutunda, üç ayrı para biriminde toplam değeri 113 milyon dolardan fazla para ele geçirildiği bildirildi.

Soykırım suçlaması

Başsavcılık ayrıca geçen Mayıs ayında, El Beşir hakkında, iktidarının son döneminde yapılan kitlesel gösterilerde, eylemcilerden bazılarını öldürttüğü gerekçesiyle şikayetçi olmuştu. Ömer El Beşir hakkında ayrıca soykırım suçlaması nedeniyle uluslararası yakalama kararı bulunuyor. Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Darfur bölgesinde, 2003 yılından bu yana hükümet güçleri ile isyancılar arasında yaşanan çatışmalarda en az 300 bin kişi hayatını kaybetti.

Egemen Konsey

Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından yönetimi devralan askeri konsey ile protesto hareketinin sivil temsilcileri arasında geçen Cumartesi günü imzalanan anlaşma ile ortak bir geçici hükümet kurulması konusunda mutabakata varılmıştı. Buna göre şu an ülkeyi yöneten askeri konseyin görevini, altısı sivil, beşi asker olmak üzere 11 kişiden oluşan konsey devralacak. Ancak "Egemen Konsey" adı verilen ve ülkeyi birkaç yıl yönetmesi beklenen oluşumun şu an için sadece beş üyesi belirlenmiş durumda.

AFP,dpa / ET,BW

© Deutsche Welle Türkçe

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