'El Beşir Suudi Arabistan’dan Milyonlarca Dolar Aldığını İtiraf Etti’

Sudan’ın devrik lideri Ömer El Beşir yolsuzluk suçlamalarıyla ilk kez hakim karşına çıktı. Hartum’daki bir mahkemede başlayan davayı soruşturan yetkililerden biri, El Beşir’in Suudi Arabistan’dan milyonlarca dolar aldığını itiraf ettiğini açıkladı.

El Beşir, 30 yıllık iktidarının ardından bu yıl Nisan ayında, aylar süren ayaklanmaların ardından bir askeri darbe sonucu devrildi. Sudan’da yasadışı yollarla döviz bulundurma ve çeşitli yolsuzluk iddialarının yanı sıra tahrik etme ve protestocuların öldürülmesine dahil olma suçlarıyla da yargılanıyor.

Pazartesi günü Sudan’ın başkenti Hartum’daki bir mahkemede görülmeye başlanan davanın ikinci duruşması 24 Ağustos, Cumartesi günü yapılacak.

Davayla ilgilenen yetkililerden biri, Pazartesi günü yapılan duruşmada yaptığı bir açıklamada, El Beşir’in soruşturma sırasında verdiği ifadelerde, Suudi Arabistan’dan geçmişte milyonlarca dolar nakit para aldığını söylediğini kaydetti.

El Beşir’i aynı zamanda Uluslararası Ceza Mahkemesi de savaş suçları, insanlık suçları ve soykırımdan suçlu bulmuştu. , Uluslararası Af Örgütü, Hartum’da devam eden yolsuzluk davasının, El Beşir’in işlediği diğer çok daha büyük suçların göz ardı edilmesine neden olmaması gerektiği uyarısında bulundu.

