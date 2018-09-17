“El bileği rahatsızlıkları üretimi tehdit ediyor”

İSTANBUL-(DHA)-Meslek hastalıkları toplum sağlığı, üretim ekonomisi ve sosyal sağlık sisteminin en ağır problemlerinden biri. Mesleki sağlık sorunları arasında, kas ve iskelet sistemi hastalıklarının önemli bir alanı kapladığının henüz resmi olarak fark edilemediğini söyleyen İstanbul Gelişim Üniversitesi Ergoterapi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı, “Bel ağrısı, el bileği rahatsızlıkları gibi kas ve iskelet sistemi durumları, mesleki hastalık sınıflamasında nadiren yer alıyor. Buna rağmen işyerlerinde sağlıkla ilgili işgünü kayıplarının yüzde 50'si kas ve iskelet sistemi hastalıkları neden oluyor” dedi.

Bulaşıcı hastalıklar, trafik kazaları, obezite gibi durumların yanında, meslek hastalıklarının da Türkiye’de üretim alanlarında çalışan milyonlarca çalışan ve aileyi, sosyal sağlık sistemini ve işyerlerini etkileyen önemli bir mesele olduğu belirtildi. İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Kınalı ekonomide üretimi etkileyen bu sağlık sorunu hakkında önemli açıklamalarda bulundu.