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El birliğiyle okulu yeni eğitim yılına hazırladılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 11:11 | Son Güncelleme

Hakkari'de, Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokulu idarecileri, öğretmenler ve veliler, el birliğiyle okulun boya ve onarım işlerini yaparak çocukların daha güzel ortamda eğitim görmesini sağlamaya çalışıyor - Okul müdürü Salih Kahraman: - "Burada güzel bir dayanışma örneği var. Vatandaşlarımızın verdiği desteği görünce biz de okulumuzu eğitime hazır hale getirmek istedik"

HAKKARİ (AA) - SAYİM HARMANCI - Hakkari'de idareci, öğretmen, okul personeli ve öğrenci velileri, çocukların eğitim gördüğü okulun bakım ve onarımını yaparak yeni eğitim yılına hazırladı.

Biçer Mahallesi'ndeki Şehit Vali Derviş Yalım İlk ve Ortaokul Müdürü Salih Kahraman, öğretmenler, okul personeli ve veliler bir araya gelerek öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görebilmesi için çalışma başlattı.

El birliğiyle okulda ihtiyaç duyulan yerlerin bakım ve onarımını yapan öğretmen ve veliler, Valilik ve Milli Eğitim Müdürlüğünün sağladığı malzeme desteğiyle sınıfları, koridorları da boyayarak daha güzel görünmesini sağladı.

Bir hafta boyunca yaptıkları görev dağılımıyla okul binasını yenileyen öğretmen ve veliler, öğrencilerin daha güzel sınıflarda ders yapmasına öncülük etti.

- "Güzel bir dayanışma örneği"

Okul müdürü Kahraman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2019-2020 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa bir süre kaldığını anımsattı.

Okul personeli, öğretmen ve velilerle okulu yeni yıla hazırladıklarını belirten Kahraman, şöyle konuştu:

"Boya, badana, temizlik ve alçı işleri yaptık. Okulların, eğitim öğretimin yanında ailelerle de ilişkilerinin iyi olması gerekiyor. İstenilen öğrenci profiline bu şekilde daha iyi ulaşırız. Burada güzel bir dayanışma örneği var. Vatandaşlarımızın bize verdiği desteği görünce biz de okulumuzu eğitime hazır hale getirmek istedik. Velilerin desteği bizi sevindirdi. Okul çevreyle iş birliği yaptığı zaman öz vasfını yerine getiriyor."

Öğretmen ve velilerin yardımıyla önce tadilat gereken yerleri onardıklarını anlatan Kahraman, daha sonra alçı, boya ve temizlik işlerini tamamladıklarını dile getirdi.

Okulun yeni eğitim öğretim yılına hazır olduğunu vurgulayan Kahraman, "Bu çalışmaların her yerde yapılmasını temenni ediyoruz. Sayın Valimize, Milli Eğitim Müdürümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ne kadar çaba sarf edersek hedeflerimize o kadar yaklaşmış oluruz. Amacımız, faydalı bireyler yetiştirmektir." diye konuştu.

- "Eğitim herkes için önemli"

Velilerden İsa Akgül ise 3 gündür okulu yeni eğitim yılına hazırlamak için yoğun çaba gösterdiklerini belirtti.

Okuldaki idareci ve öğretmenlerle el ele vererek öğrencilerin daha iyi ortamda eğitim görmesi için çaba gösterdiklerini bildiren Akgül, "Öğrencilerimiz temiz ortamda eğitime başlayacak. Bu çalışmayı her yıl yapacağız. Eğitim herkes için önemli. Bütün velilerin, çocukların eğitimine katkı sunmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

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