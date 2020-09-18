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El bombalı, kalaşnikoflu çetede gözaltı sayısı 25’e yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2020 12:21 | Son Güncelleme

Adana’da şafak vakti silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü” soruşturması kapmasında örgütü teknik ve fiziki olarak 3 ay önce takip etmeye başladı.

Adana’da şafak vakti silahlı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınanların sayısı 25’e yükseldi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Organize Büro Amirliği ekipleri Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü “çıkar amaçlı silahlı organize suç örgütü” soruşturması kapmasında örgütü teknik ve fiziki olarak 3 ay önce takip etmeye başladı. Polisin yaptığı bu takipte suç örgütünün “silahlı suç örgütü kurmak, örgüte üye olmak, kasten adam öldürme, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, silah ticareti yapma, yalan beyan, suç üstlendirme, tehdit, baskı, cebir kullanarak haksız kazanç temin etme, uyuşturucu ticareti yapma, korku, panik ve sindirme yöntemleriyle” vatandaşlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıklarını tespit etti.
Polis yapılan bu tespitlerin ardından bugün şafak vakti aralarında özel harekatın da olduğu 500 polisle 25 zanlıyı yakalamak için 35 ayrı adrese eş zamanlı baskın yaptı. Yapılan baskınlarda 23 zanlı gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 4 uzun namlulu silah, 17 ruhsatsız tabanca, 22 şarjör, 363 çeşitli çapta ve markada tabanca fişeği, 8 uzun namlulu silah şarjörü, 171 adet 7.62 mm çapında fişek, 1 el bombası, 7 çelik yelek, 1 av tüfeği, 20 av tüfeği fişeği, 3 sahte kimlik, 79.71 gram eroin, 0.4 gram kokain, 720.5 gram metamfetamin, 23 kutu yeşil reçeteyle satılan uyuşturucu hap, 31 uyuşturucu hap, 5.46 gram esrar, 51.2 gram skunk ele geçirildi. Polis kaçan iki zanlının da yakalanması için yaptığı baskınlarda zanlıları gözaltına alıp emniyete getirdi.
Operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı. 25 zanlı sorguya alınırken, ele geçirilen malzemeler ise sergilendi.

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