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El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 17:58 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı.

El çabukluğu ile bilekliği çaldılar

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesindeki bir kuyucuya müşteri gibi giren iki kadın, denedikleri bilekliklerden birini el çabukluğu ile çaldı. Hırsızlık işyerinin güvenlik kameraları tarafından görüntülenirken, polis, 2 kadının yakalanması için çalışma başlattı.
Turgutlu Manisa Eski Karayolu üzerindeki Koza Parkı yakınındaki bir kuyumcuya, bugün saat 14.30 sıralarında gelen 2 kadın, altın bilekliklere bakmak istedi. Bunun üzerine tezgahtarın çıkardığı bileklikleri deneyen kadınlar, bir süre sonra diğer modelleri de görmek istediklerini söyledi. Çok sayıda bilekliği deneyen 2 kadın, istedikleri modeli bulamadıklarını belirtip, kuyumcudan çıktı.
İki kadının ayrılmasından sonra, bilekliklerden birinin eksik olduğu farkeden tezgahtar, işyerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerden müşteri gibi gelen 2 kadından birinin, bilekliği ceketinin iç cebine koyduğunu tespit edip, durumu polise bildirdi. Polis, İzmir plakalı bir otomobille olay yerinden ayrıldıkları tespit edilen kimliği belirsiz iki kadını yakalamak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

El çabukluğu ile bilekliği çaldılarEl çabukluğu ile bilekliği çaldılarEl çabukluğu ile bilekliği çaldılar

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