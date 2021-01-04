El çabukluğuyla hırsızlık yapan şüpheliyi dövmeleri ele verdi

İstanbul’da bir çok hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen bir şüpheli el çabukluğu ile ziynet eşyaları çalarken görüntülenmesi sonucu yakayı ele verdi. Şüphelinin elindeki dövmeden tespit edildiği öğrenilirken kuyumcudan küpe çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bayrampaşa’da bir alışveriş merkezindeki kuyumcuyu hedef alan şüpheli müşteri gibi girdiği dükkanda el çabukluğu marifetiyle 7 gram ağırlığında iki küpe çaldı. Olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bayrampaşa Asayiş Büro Amirliği ekipleri şüphelinin dövmelerinden kimliğini tespit etti. Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli Samet A.(24) Esenyurt’taki ikametinde yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan Samet A.’nın Sarıyer ve Esenyurt ilçelerinde de işyerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarına karıştığı belirlendi. Samet A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hırsızlık anları kamerada

Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Samet A. müşteri gibi kuyumcu dükkanına gelerek ziynet eşyalarının fiyatlarını soruyor. Bir müddet tezgahtarı oyaladıktan sonra el çabukluğu marifetiyle hırsızlığı gerçekleştiriyor. Şüpheli soğuk kanlı tavırlarla dükkandan ayrılıyor.

