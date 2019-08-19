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El Cezeri, Cizreli çocuklara ilham kaynağı oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 11:31 | Son Güncelleme

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen ünlü İslam alimi Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri adına bilim merkezi açıldı - El Cezeri'nin yaptığı makinelerin maketlerinin sergilendiğini merkeze gelen çocuklar, robotik kodlama eğitimi alıyor - Öğrenci Yayha Emir Erol: - "İleride insanlığa faydalı robotlar üretmeyi amaçlıyorum. Dedemiz El Cezeri gibi bilim insanı olmak istiyorum"

EKREM PAYAN - Şırnak'ın Cizre ilçesinde açılan İsmail Ebul-iz Bilim Merkezi, çocukları bilimle buluşturuyor.

Sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yaptığı kabul edilen Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri adına açılan bilim merkezine gelen çocuklar, robotik kodlamayı öğreniyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mirza Çasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kaymakamlığın desteğiyle açılan bilim merkezinin yaklaşık 9 ayda 15 bin çocuğu ağırladığını söyledi.

"Amacımız öğrencilerimizi bilimle tanıştırmak ve ilçemizde yetişen bilim adamı El Cezeri'nin icatlarını gelecek kuşaklara aktarmak." diyen Çasım, merkezde El Cezeri'nin yaptığı makinelerin maketlerinin sergilendiğini belirtti.

El Cezeri'nin Cizreli olduğunu dile getiren Çasım, "Bilim merkezine köydeki öğrencileri de getiriyoruz. Hafta içi her gün, görevli 15 öğretici, ziyarete gelen öğrencilere kodlama eğitimi veriyor. Merkezde El Cezeri'nin torunları yetişiyor." ifadelerini kullandı.

- "İnsanlığa faydalı robotlar üretmek istiyorum"

Öğrencilerden Emirhan Batur, kodlama eğitimi veren öğretmenlerin, kendilerini yenilenebilir enerji kaynakları hakkında da bilgilendirdiğini söyledi.

Zilan Budak ise merkezin kendilerine büyük katkı sunduğunu anlatarak, "Tatili bilim merkezine gelerek değerlendiriyoruz. Bilimsel olarak her şeyi öğrenmeye çalışıyoruz. Buradan çok memnunuz. Bize bu imkanı verenlere çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Öğrencilerden Yahya Emir Erol da haftanın 5 günü bilim merkezinde kurs gördüğünü belirterek, "İleride insanlığa faydalı robotlar üretmeyi amaçlıyorum. Dedemiz El Cezeri gibi iyi bir bilim insanı olmak istiyorum." diye konuştu.

- Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri

İslam'ın altın çağında çalışmalar yapan Müslüman bilim insanı Ebu'l İz İsmail İbni Rezzaz El Cezeri'nin sibernetiğin ilk adımlarını attığı ve ilk robotu yapıp çalıştırdığı kabul ediliyor.

Cizre'den gittiği Diyarbakır'da Artuklu hükümdarlarının sarayında 32 yıl mühendis olarak çalışan El Cezeri'nin robotlar ve çeşitli düzeneklerle ilgili yazdığı kitabın 4 kopyası Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde, bir kopyası da Süleymaniye Kütüphanesi'nin Ayasofya bölümünde bulunuyor.

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Bilim Merkezi cizre Ebul-iz eğitim-öğretim şırnak

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