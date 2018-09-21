El Cezire Balkanlar Belgesel Festivali başladı

SARAYBOSNA (AA) - El Cezire Balkanlar tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Belgesel Festivali (AJB DOC), Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da başladı.

Anadolu Ajansının (AA) "global iletişim ortağı" olduğu festivalin "Cinema City"deki açılış töreninde Bosna Hersek'in yanı sıra Balkanlar ve Avrupa'dan çok sayıda katılımcı yer aldı.

Festivalin açılışında Danimarkalı yönetmen Soren Steen Jespersen ve Somalili yönetmen Nasib Farah'ın "Lost Warrior" filmi gösterildi.

El Cezire Balkanlar Müdürü Tarik Djodjic, açılış öncesi yaptığı konuşmada, festivalin uzun sürecek bir geleneğin başlangıcı olmasını umduğunu belirterek, festival boyunca harika yönetmenlerin çok önemli filmlerinin gösterileceğini söyledi.

Festivalin, yazarlar ve prodüksiyon şirketlerinin daha fazla iş birliği kurmaları için iyi bir fırsat olacağına dikkati çeken Djodjic, etkinlik vesilesiyle bölgeden, Avrupa ve dünyadan yazarların, belgesel yapım şirketlerinin ve televizyonların yeni projeler ve iyi filmler ortaya çıkarmasını umduğunu dile getirdi.