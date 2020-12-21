El Cezire'de gazetecilerin telefonu hacklendi

Olayın BAE ve Suudi Arabistan bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.Katar merkezli El Cezire televizyonunda çalışan onlarca gazetecinin telefonunun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) yönetimleriyle ilişkili kişilerce hacklendiğinden şüpheleniliyor.

Siber Güvenlik üzerine çalışan Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, El Cezire'de çalışan ve içlerinde gazeteci, prodüktör ve sunucular ile yöneticilerin de olduğu 36 kişinin kişisel telefonlarının İsrail merkezli NSO Grubu’na ait bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığını söyledi.

"Pegasus" olarak da bilinen casus yazılımın daha önce de çok sayıda gazeteci, avukat ve insan hakları savunucusunun telefonunu hacklediği ortaya çıkmıştı. Yazılım sayesinde telefon kullanıcısının kişisel bilgileri ile konumu izlenip mikrofon ve kamerasını kontrol edilebliyor. Citizen Lab'daki araştırmacılara göre söz konusu kişilerin telefonlarına iMessage aracılığıyla bir mesaj gönderilmesiyle telefon kullanıcısının herhangi bir linke tıklamasına gerek bile kalmadan casus yazılım otomatik olarak telefona yükleniyor. NSO Grubu daha önce de baskıcı hükümetlere casus yazılımlar sattığı gerekçesiyle eleştirilmişti.