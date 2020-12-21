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El Cezire'de gazetecilerin telefonu hacklendi

21.12.2020 15:14 | Son Güncelleme:
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El Cezire'de gazetecilerin telefonu hacklendi

El Cezire'de çalışan gazetecilerin kişisel telefonlarının İsrail merkezli NGO Grubu'nun Pegasus yazılımı aracılığıyla hacklendiği tespit edildi.

Olayın BAE ve Suudi Arabistan bağlantılı olduğundan şüpheleniyor.Katar merkezli El Cezire televizyonunda çalışan onlarca gazetecinin telefonunun, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirliği (BAE) yönetimleriyle ilişkili kişilerce hacklendiğinden şüpheleniliyor.

Siber Güvenlik üzerine çalışan Toronto Üniversitesi'ne bağlı Citizen Lab, El Cezire'de çalışan ve içlerinde gazeteci, prodüktör ve sunucular ile yöneticilerin de olduğu 36 kişinin kişisel telefonlarının İsrail merkezli NSO Grubu’na ait bir casus yazılım aracılığıyla hedef alındığını söyledi.

"Pegasus" olarak da bilinen casus yazılımın daha önce de çok sayıda gazeteci, avukat ve insan hakları savunucusunun telefonunu hacklediği ortaya çıkmıştı. Yazılım sayesinde telefon kullanıcısının kişisel bilgileri ile konumu izlenip mikrofon ve kamerasını kontrol edilebliyor. Citizen Lab'daki araştırmacılara göre söz konusu kişilerin telefonlarına iMessage aracılığıyla bir mesaj gönderilmesiyle telefon kullanıcısının herhangi bir linke tıklamasına gerek bile kalmadan casus yazılım otomatik olarak telefona yükleniyor. NSO Grubu daha önce de baskıcı hükümetlere casus yazılımlar sattığı gerekçesiyle eleştirilmişti.

"İsrail'le normalleşme sonrası"

Citizen Lab, El Cezire'de çalışan 36 kişinin hedef alınmasını "bir organizasyona karşı tek seferde düzenlemiş en büyük telefon hacklenmesi" olarak değerlendiriyor. Araştırmacılara göre bu yazılımlar Temmuz ayında, yani ABD'deki Trump yönetiminin İsrail ve BAE arasındaki normalleşme anlaşması duyurusundan birkaç hafta önce, El Cezire çalışanlarının telefonlarına yüklendi. Citizen Lab, söz konusu saldırıların BAE ve Suudi hükümetleri ile ilişkisi olduğuna inandıklarını da ekledi.

Apple, konuya dair bilgisi olduğunu ve iOS 14 yazılımını "bu tür saldırılara karşı" önlem amaçlı yeniden güncelleyeceklerini duyurdu. Bağımsız olarak Citizen Lab'ın analizini doğrulayamadıklarını söyleyen Apple yetkilileri, "NSO'nun yazılımının ortalama bir iPhone kullancısını hedefine koymadığını, yalnızca belirli bir gruba ait ‘sınırlı sayıdaki’ kullanıcıyı hedefine aldığını" ifade etti.

BAE ve Suudi yetkilileri konuyla ilgili yorum yapmazken, NSO Grubu Citizen Lab'ın söz konusu raporunu görmediğini ve bu sebeple yorum yapamayacağını belirtti. İsrail merkezli yazılım şirketi ayrıca müşterilerinin bilgilerini vermediğini de ekledi.

AP/ DBN,HS

©Deutsche Welle Türkçe

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