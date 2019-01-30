El Chapo davası eski devlet başkanına kadar uzandı

Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın davasında, gizli bir tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kişinin eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper olduğu iddia edildi.

Tutuklu uyuşturucu baronu “El Chapo” lakaplı Joaquin Guzmn’ın davası New York’ta devam ediyor. “El Chapo” davasında ifadesine başvurulan bir gizli tanığın eski Kolombiya Devlet Başkanı Ernesto Samper’le ilgili bilgi verdiği iddia edildi. Gizli tanığın ifadesinde yer alan “Chupeta (Emzik)" lakaplı kimliği açıklanmayan kişinin eski Devlet Başkanı Samper olduğunu iddia eden eski Kolombiya Adalet Bakanı Rafael Nieto Loaiza, Samper hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

“Seçim kampanyasına karteller yardım etti” iddiası

Nieto Loaiza, gizli tanığın ifadesinde adı geçen Chupeta’nın Ernesto Samper olduğunu, ifadelerden yola çıkarak El Chapo’nun önderliğini yaptığı Cali Karteli’nden 500 bin dolar rüşvet aldığını iddia etti. Samper’in seçim kampanyasına en büyük bağışın Cali Karteli tarafından yapıldığını söyleyen Loaiza, zamanında bir soruşturma açıldığını ama tüm tanıkların ifadelerini değiştirmesiyle mahkemeye gidilmediğini hatırlattı.

