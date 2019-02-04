El Chapo Davası Karar Aşamasında

Brooklyn Federal Mahkemesi’nde uyuşturucu kaçakçılığı tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Joaquin “El Chapo” Guzman Loera’nın 11 haftadır devam eden davasında karar aşamasına gelindi.

El Chapo davası son yıllarda Brooklyn mahkemesinde görülen en medyatik dava olma yolunda da ilerliyor. Bu sabah 09.30’da başlayan karar duruşmasını izlemek isteyen gazeteciler ve Chapo destekçileri dün geceden itibaren mahkeme binası önünde nöbet tuttu.

Dava başladığından bu yana duruşmayı izlemeye gelenlerin sayısında hiç azalma olmadı. Hatta geçen hafta başında davayı izlemeye gelenler arasına Netflix’te yayınlanan Narcos dizisinde El Chapo’yu oynayan aktör Alejandro Edda da vardı ve kendisine büyük ilgi gösterildi. Davayı izlemeye özellikle Meksika’dan birçok turist de geldi.

Joaquin Guzman Pazartesi sabahı duruşmaya siyah takım elbise, gri gömlek ve siyah bir kravat giyerek katıldı ve avukatlarına sıcak bir şekilde sarıldı.

Yargıç Brian Cogan Pazartesi sabahki duruşma başlamadan bazı jüri üyelerinin haftasonu basında yer alan davayla ilgili haberleri okuduklarını belirtince jüri üyeleri ile tek tek ve gizli olarak konuştu, ancak jüri üyelerinden hiçbiri görevinden azledilmedi.