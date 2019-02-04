El Chapo Davası Karar Aşamasında

Brooklyn Federal Mahkemesi’nde uyuşturucu kaçakçılığı tarihinin en ünlü isimlerinden biri olan Joaquin “El Chapo” Guzman Loera’nın 11 haftadır devam eden davasında karar aşamasına gelindi.
El Chapo davası son yıllarda Brooklyn mahkemesinde görülen en medyatik dava olma yolunda da ilerliyor. Bu sabah 09.30’da başlayan karar duruşmasını izlemek isteyen gazeteciler ve Chapo destekçileri dün geceden itibaren mahkeme binası önünde nöbet tuttu.
Dava başladığından bu yana duruşmayı izlemeye gelenlerin sayısında hiç azalma olmadı. Hatta geçen hafta başında davayı izlemeye gelenler arasına Netflix’te yayınlanan Narcos dizisinde El Chapo’yu oynayan aktör Alejandro Edda da vardı ve kendisine büyük ilgi gösterildi. Davayı izlemeye özellikle Meksika’dan birçok turist de geldi.
Joaquin Guzman Pazartesi sabahı duruşmaya siyah takım elbise, gri gömlek ve siyah bir kravat giyerek katıldı ve avukatlarına sıcak bir şekilde sarıldı.
Yargıç Brian Cogan Pazartesi sabahki duruşma başlamadan bazı jüri üyelerinin haftasonu basında yer alan davayla ilgili haberleri okuduklarını belirtince jüri üyeleri ile tek tek ve gizli olarak konuştu, ancak jüri üyelerinden hiçbiri görevinden azledilmedi.
Yargıç sabah seansında jüri üyelerini aralarında uyuşturucu kaçakçılığı, silah kullanma, uluslarası yasadışı kartel kurma ve yönetme, kokain ve marihuana ticaretinin de bulunduğu kendisine isnat edilen 10 değişik suçtan Joaquin Guzman’ı suçlu bulup bulmayacaklarına nasıl karar vermeleri gerektiğini detaylarıyla anlattı.
Dava süresince savcılıkla işbirliği yapan 13 erkek ve bir kadın tanık, Guzman’ın Sinaloa Karteli’nin başı olduğuna dair tanıklık etti, toplamda ise 50'den fazla tanık, dava süresince tanık sandalyesine oturdu.
Kasım ayında başlayan ve New York’u etkileyen soğuk hava dalgası sırasında 11 hafta boyunca devam eden davada, Aralık ayında mahkeme salonunda öksürük krizleriyle dikkat çeken Savcı Yardımcısı Andrea Goldberg, Çarşamba günü yaptığı kapanış konuşmasında Guzman’ın işkence ederek öldürdüğü iki iş ortağının cinayetine odaklandı ve Guzman’ın başında olduğu uyuşturucu kartelinin neden olduğu vahşete dikkat çekti. Kartelin ayrıca Meksika’daki yolsuzluğun baş sebeplerinden birisi olduğuna dikkat çeken Goldberg, jüriye “Size çığ gibi delil sunduk, şimdi bunları değerlendirme vakti geldi,” diyerek konuşmasını tamamladı. Goldberg’in konuşması sırasında davada daha önce sunulan delillerden silahlar, 9 kutu kokain, ve bir de kurşun geçirmez yelek tekrar mahkeme salonuna getirildi. Goldberg, jüriye, Guzman'ın en büyük patron olduğunu ya da jürinin kendisini suçlu bulması için tek patron ve hatta üst düzey bir patron olduğunu kanıtlaması gerekmediğini hatırlattı, Guzman'un kartelde bir patron olduğunu kanıtlanın yeterli olduğunu vurguladı.
Guzman’ın avukatları Jeffrey Licthman, Eduardo Balarezo ve William Purpura geçen Perşembe günü 4 saat süren kapanış mütaalasında dava süresince Guzman aleyhine tanıklık eden eski kartel arkadaşları için “sahtekar”, “çöp" ve "ahlaksızlık dipsiz çukur” dahil olmak üzere hakaret taşıyan kelimeler kullanarak müvekkilllerine karşı tanıklık eden işbirlikçi tanıkların verdikleri ifadeleri çürütme yoluna gitti. Lichtman, “Bu davaya hayat veren işbirliği tanıkları” şeklinde konuşarak ve jüriden onların ifadelerini kayda almamalarını istedi.
Jürinin kararının bugün veya en geç Perşembe gününe kadar vermesi bekleniyor.
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