El Chapo Davasının Jüri Heyeti Zorluklarla Seçildi

Meksikalı uyuşturucu baronu ve Sinaloakarteli liderlerinden Joaquin Guzman’ın (El Chapo) davasında duruşmalar 12 Kasım’da New York’un Brooklyn bölgesindeki Federal Mahkeme’de başlayacak. El Chapo’nun 5 Kasım’da başlayan ve yoğun güvenlik önlemleri alınarak başlatılan jüri seçimi oldukça olaylı geçmişti. Dünyanın en tehlikeli uyuşturucu baronlarından biri olan Sinelao kartelinin lideri El Chapo’nun jüri seçimi birçok kişinin jüri olmaktan çekinmesi yüzünden beklenenden daha uzun sürdü. Davada jüri üyeliği yapacak 12 asıl, altı yedek jüri üyesi 900 kişi arasından seçildi ve güvenlik gerekçesiyle isimleri yerine numaralar kullanıldı. Amerika’da mahkeme jürileri sıradan vatandaşlar arasından rastgele seçiliyor ve jüriye seçilen vatandaşlar mahkeme süresince iş yerlerinden ücretli izin alarak bu görevi yerine getiriyorlar. Jüri üyelerine mahkeme tarafından günde 40-50 dolar ödeniyor. Jüri heyetini oluşturmak kolay olmadı Jüri seçimi süresince mahkemeyi izleyen sadece beş gazeteciye izin verildi. Bu gazeteciler kura ile belirlendi ve mahkeme içinde yaptıkları gözlemleri dışarıda bekleyen diğer gazetecilerle paylaştılar.

900 kişi arasından ilk elemelerde 100 kişi jüri olmak üzere seçildi. Daha sonra bu 100 kişi 20 kişilik gruplar olarak mahkeme salonuna getirildi ve hakim, savcı ve El Chapo’nun avukatı tarafından sorulan sorulara yanıt vererek, jürilik yapmalarında bir sakınca olup olmadığı, tarafsız kalıp kalamayacakları belirlendi. Bu 100 kişi arasından sadece 72 kişi jüri seçimi için ikinci gün mahkemeye çağrıldı. 72 kişi arasından önce 40 kişi seçildi, daha sonra bu sayı 18’e indirildi. 12 kişi asıl jüri, altı kişi ise yedek seçildi. Yargıç ilginç bir şekilde seçimin ardından jüri üyelerine yemin ettirmedi. Jüri üyelerinin duruşmalar başlamadan yemin etmeleri bekleniyor. Heyete seçilen jüri heyetinde yer alan 18 kişinin 11’ kadın, yedisi de erkek. 12 kişiden oluşan asıl jüri heyetinde ise yedisi kadın beşi erkek. Altı kişiden oluşan yedek jüri üyelerinin ise dördü kadın, ikisi erkek. Jüri heyetinin profili Jüri heyetinde yer alan üç üye ABD’ye yerleşip sonradan Amerikan vatandaşı olan göçmenler arasından seçilmiş. Bunlardan biri Polonya asıllı bir kadın, bir diğeri de Etiyopya asıllı 50’li yaşlarında bir kadın. Üçüncü jüri üyesi de El Chapo'nun kim olduğunu bile bilmeyen Asya kökenli bir erkek. Asyalı jüri üyesinin oğlunun da New York Polis Teşkilatı’nda çalıştığı belirtiliyor.

Jüri üyeleri ilk günden itibaren isimleri yerine numaraları ile adlandırılmaya başlandı, fakat gerçek kimliklerinin bulunmaması açısından numaralar belli bir sıra olmaksızın dağıtıldı. Jüri üyeleri arasında öne çıkan ilginç kişiler: 91 numaralı kadın jüri üyesi Latin kökenli ve İspanyolca ana dili. Kendisi ile ilgili olarak verilen bilgiler arasında Meksika’yı birçok kez ziyaret ettiği ve medya sektöründe çalıştığı yer alıyor. 91 numara jüri olarak seçildiğini öğrendikten sonra hüngür hüngür ağladı. Yargıç ona korkmaması gerektiğini söylediği halde salı günü başlayacak davaya gelmeme ihtimali yüksek görünüyor. Jüri üyeleri ile ilgili diğer ilginç bir bilgi ise birçoğunun New York Polis Teşkilatı, İç Güvenlik Bakanlığı ve hatta cezaevi çalışanı akrabaları olması. 55 numaralı jüri üyesi bayanın iki erkek kardeşi de üst düzey İç Güvenlik Bakanlığı görevlileri ve birinin Texas-Meksika sınırındaki Larreto şehrinde görev yaptığı belirtildi. 804 numaralı jüri üyesi de seçildiği halde mahkemeyi devam ettirmeyebilecek jüri üyeleri arasında. Kendisi ile ilgili olarak çok seyahat ettiği ve havayolu sektöründe çalıştığı bilgisi var. İşlerini engelleyeceği için jüri olmayı istemediğini belirtti.

Jüri heyeti seçiminden ilginç notlar Medyada en çok bahsedilen Michael Jackson kıyafetiyle dolaşan kişi ise ilk gün elenen jüri adayları arasında. Elenme sebebi olarak kişinin gösteri dünyasında olması ve kolaylıkla tanınması gösterildi. Jüri adaylığından belki de en hızlı elenen kişi ise Kolombiya’nın Medellin şehrinde doğmuş ama daha sonra Amerika’ya göç etmiş bir jüri adayıydı. Bu jüri üyesi adayı Pablo Escobar’ın şehri Medellin’de büyümüş. Yargıç onu ilk elemede seçmiş fakat ertesi gün bir güvenlik görevlisinin ihbarı üzerine elenmiş. Bu kişi güvenlik görevlisinden El Chapo’dan imza istemek için yardım istemiş ve yargıç bunu neden yaptığını sorduğunda El Chapo’ya hayran olduğunu söylemiş. Jüri üyelerine sorulan sorular arasında Netflix’in dizisi Narcos ve yine Netflix’de yayınlanan El Chapo dizilerini izleyip izlemedikleri ve uyuşturucu konusundan ne düşündükleri de bulunuyordu. Jüri adaylarının bir çoğu uyuşturucunun yasallaştırılmasını desteklediklerini ve vergilendirilirse suç oranın düşeceğini belirtti.